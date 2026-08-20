Gobierno federal instala mesa permanente para atender a desplazados de la Sierra Tarahumara

Autoridades federales instalaron en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, una mesa permanente de seguimiento para la atención integral de personas y familias en situación de desplazamiento forzado, luego de un encuentro con comunidades rarámuri, guarijías y mestizas que debieron abandonar sus lugares de origen en los municipios serranos de Guadalupe y Calvo, Moris, Urique y Uruachi, en la Sierra Tarahumara.

La instalación de la mesa se realizó por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y bajo la coordinación de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, como parte de una estrategia federal para atender de manera integral el fenómeno del desplazamiento interno que ha afectado a estas comunidades indígenas y mestizas en los últimos años.

Durante el encuentro, las autoridades escucharon de manera directa los testimonios de las familias desplazadas, muchas de las cuales tuvieron que salir de sus comunidades de origen a causa de la violencia asociada a grupos del crimen organizado que operan en la sierra chihuahuense.

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El compromiso, señalaron los funcionarios presentes, es construir junto con las comunidades una ruta de atención integral que responda a sus necesidades más urgentes.

La reunión fue encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, en representación de la secretaria de Gobernación, y contó con la participación de representantes de 15 dependencias federales, además de organizaciones de la sociedad civil e Iglesia que han brindado acompañamiento a estas comunidades desde el inicio de los desplazamientos.

Durante el diálogo, las familias plantearon sus necesidades en materia de vivienda, salud y atención médica, educación, empleo, atención a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como acceso a servicios y programas sociales.

Estos cinco ejes quedaron establecidos como las líneas prioritarias de trabajo de la mesa permanente, cuyo seguimiento estará a cargo de un enlace institucional que seguirá puntualmente los compromisos asumidos y mantendrá comunicación constante con las comunidades y las organizaciones que las acompañan.

Entre los acuerdos alcanzados, las instituciones federales se comprometieron a coordinar acciones de corto, mediano y largo plazo para responder a las peticiones de las comunidades, entre ellas dar atención inmediata a familias de origen indígena tepehuano que, de acuerdo con el comunicado oficial, enfrentan “necesidades urgentes”.

El subsecretario Medina transmitió a las familias “un mensaje de cercanía y compromiso del Gobierno de México”, y señaló que el encuentro forma parte de “una ruta de trabajo permanente en territorio para construir, junto con las comunidades, soluciones integrales y duraderas, con enfoque de derechos humanos y atención a sus necesidades”.

En coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y las autoridades competentes, el gobierno federal revisará las condiciones de seguridad en las comunidades de origen para definir e implementar acciones que permitan, a quienes así lo manifiesten, regresar a sus lugares de procedencia.

De acuerdo con el comunicado, se busca que el eventual retorno de las familias se realice “de manera segura, voluntaria y digna”, de forma que les permita recuperar sus hogares, actividades productivas y formas de vida comunitaria, así como avanzar en la reconstrucción de los proyectos de vida afectados por el desplazamiento.

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MSL