PAN reta a la 4T a romper sus visas en la Permanente

La senadora Lilly Téllez, ayer, en la tribuna de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

“Si la visa estadounidense no importa, rómpanla”. Con este desafío, la senadora del PAN Lilly Téllez llevó a la Comisión Permanente la polémica por el retiro de la visa a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y retó a legisladores de Morena, PT y PVEM a romper sus permisos de ingreso a Estados Unidos para demostrar que el documento no es relevante.

La legisladora cuestionó que el retiro de este documento sea presentado como un asunto de soberanía nacional y criticó que integrantes de la Cuarta Transformación mantengan su visa estadounidense.

El Tip: La senadora del albiazul celebró la cancelación de la visa estadounidense de Andy López Beltrán y sostuvo que “millones de mexicanos” festejan la decisión “con una sonrisa”.

“Los de la bancada de los mafiosos, los de Morena, que dicen que la visa no es importante, que no define nada, y le han estado otorgando al criminal, aspirante a mirrey, Andy, todo su apoyo y toda su solidaridad, yo los reto: que en esta charola depositen sus visas, para que el apoyo que le dan sea de verdad. ¿o son puras palabritas? ¡Pongan aquí sus visas!”, retó.

TE RECOMENDAMOS: Fortalecen cooperación Harfuch amplía con 9 países el intercambio

Al respecto, el morenista Gerardo Fernández Noroña respondió: “Aquí rompería mi visa, pero no puedo con una mano. Me esperaré a recuperarme”.

Por su parte, el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, cuestionó la defensa de Morena a Andy López Beltrán y sostuvo que existe una contradicción al presentar el retiro de la visa como un asunto de soberanía nacional.

“Andy López Beltrán no representa la soberanía mexicana, ni representa la patria mexicana, ni representa la defensa de los principios y valores de nuestro país”, afirmó el legislador.

Además, Añorve Baños sostuvo que el hijo del expresidente representa “los negocios al amparo de su papá que hicieron en su sexenio”.

La diputada panista Verónica Pérez Herrera también exigió que se investigue a Andy López Beltrán y rechazó que el caso sea una persecución política.

“No estamos pidiendo que condenen a Andy; estamos exigiendo algo mucho más elemental, que investiguen y lleguen a las últimas consecuencias”, afirmó.