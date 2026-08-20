Aprueban renuncia vía fast track a magistratura

La Comisión Permanente del Congreso aprobó vía fast track la renuncia de Mónica Soto como magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en medio de críticas de la oposición por la falta de análisis sobre si la salida cumplía con el requisito de una “causa grave”.

Con 26 votos a favor de Morena, PT y PVEM, cinco en contra de PAN, PRI y MC, y cinco abstenciones del PAN, la mayoría avaló como asunto de urgente y obvia resolución la renuncia de Soto Fregoso, quien fijó el 31 de agosto como último día en el cargo.

La carta de renuncia llegó al Senado apenas dos días antes de su discusión en la Permanente, por lo que no fue enviada previamente a comisiones para analizar la causa invocada. La magistrada justificó su decisión en el cierre de “un ciclo profesional y un compromiso familiar”, después de casi una década en la Sala Superior.

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7 magistrados deberían ocupar la Sala Superior del TEPJF

La senadora priista Carolina Viggiano cuestionó que no se revisara si la causa cumplía con el requisito constitucional y acusó al oficialismo de debilitar los contrapesos y al árbitro electoral. Advirtió que la Sala Superior quedará con cinco magistraturas y una sola mujer, por lo que no habrá paridad.

El diputado de MC Gibrán Ramírez acusó al oficialismo de resolver “asuntos de gran importancia institucional como si fueran simples trámites administrativos” y calificó el episodio como parte del debilitamiento de las instituciones electorales.

Por el PAN, José Máximo García afirmó que los legisladores fueron llamados a “votar a ciegas” y consideró que agotar un ciclo personal no es una causa grave.

El morenista Cuauhtémoc Ochoa sostuvo que la Constitución no establece un catálogo cerrado de causas graves y que corresponde al Senado valorar cada caso.

Ricardo Monreal reconoció que la renuncia abre una interrogante sobre cómo cubrir la vacante de Soto y la de Janine Otálora, quien dejó el cargo en octubre pasado, debido a que la reforma judicial de 2024 no establece el mecanismo para sustituir magistraturas que no fueron electas por voto popular.