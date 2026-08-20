Familia rechaza dichos del ICE sobre suicidio de Royer

Manuel Pérez Ruiz, padre de Royer, uno de los connacionales muertos durante su detención por parte de autoridades migratorias estadounidenses, cuestionó la versión de un presunto suicidio de su hijo, y exigió que se investiguen a fondo las circunstancias de la muerte.

“No estamos convencidos de que haya sido un suicidio, yo sigo prendiendo su vela y mi corazón me dice que no hay tal suicidio”, dijo en entrevista con La Razón.

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Royer Pérez Jiménez era originario de San Juan Chamula, Chiapas, y pertenecía a una comunidad indígena tzotzil. Tenía 19 años cuando murió el 16 de marzo de 2026 en el Glades County Detention Center, en Florida, mientras permanecía bajo custodia del ICE.

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La agencia informó que Royer fue encontrado inconsciente y sin respuesta en su habitación durante la madrugada, y calificó el fallecimiento como un “presunto suicidio”, aunque señaló que la causa oficial de muerte permanecía bajo investigación y no ha sido aclarada.

Ello generó cuestionamientos debido a que, según los reportes disponibles, durante su ingreso al centro de detención no manifestó pensamientos suicidas ni tenía antecedentes relacionados con problemas de salud mental.

“Lo que queremos es una investigación exhaustiva porque, desafortunadamente, no creemos que el suicidio haya sido la causa de su muerte; más bien sospechamos que probablemente fue un homicidio”, declaró Manuel Pérez.

“Él fue a trabajar para cumplir su sueño, para construir su casa, para salir adelante con su familia por la pobreza que existe aquí en México”, añadió.

Para la comunidad migrante, “la preocupación es que la muerte bajo custodia no se convierta en el último capítulo de una historia marcada por el silencio”, dijo Conchita Wlaker activista mexicana en Estados Unidos.

“Creemos que el gobierno de México esta haciendo lo suyo, porque cuando una persona está detenida, el Estado tiene el control de sus movimientos, de su acceso a atención médica y, en buena medida, de su contacto con el exterior. Por eso, cuando esa persona muere, la obligación de explicar qué ocurrió no debería descansar únicamente en su familia, cada vez son mas violentos estos tipos del ICE, pero las respuestas de EU, dejan mucho que decir”, comento a La Razón.

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FGR