Dan licencias indefinidas a Sergio Mayer y Eric Flores

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó este lunes las licencias indefinidas solicitadas por los diputados Sergio Mayer Bretón y Hugo Eric Flores Cervantes.

En el caso de Flores Cervantes, la separación del cargo comenzará el próximo 1 de septiembre, fecha a partir de la cual se enfocará en la organización y operación de nuevo partido Paz, fuerza política que recientemente obtuvo su constancia como partido político nacional y que es presidida por el legislador.

Flores Cervantes llegó a la Cámara de Diputados bajo las siglas de Morena, pero ahora dejará su curul para dedicarse de tiempo completo a consolidar su nuevo proyecto partidista con miras a las elecciones de 2027. Su lugar será ocupado por su suplente, la morenista Edith Carolina Anda González.

El Dato: Flores era presidente de la Sección Instructora en San Lázaro, encargada de revisar los juicios de procedencia contra Alejandro Moreno y Cuauhtémoc Blanco.

Sergio Mayer pide licencia ‘sin goce de dieta’

Por su parte, Sergio Mayer Bretón solicitó una nueva licencia por tiempo indefinido, con efectos a partir del 31 de agosto de 2026, y esta vez expresamente sin goce de dieta.

El oficio, fechado el 19 de agosto y con folio 0005344, fue dirigido a la senadora Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente. El documento no especifica las razones por las que el legislador decidió separarse nuevamente del cargo.

La solicitud representa la segunda licencia de Sergio Mayer durante la LXVI Legislatura. La primera ocurrió en febrero de este año, cuando dejó temporalmente la Cámara de Diputados para participar en el reality show La Casa de los Famosos.

Aquella decisión provocó consecuencias dentro de Morena. El 25 de febrero, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) abrió el expediente CNHJ-CM-068/2026 y determinó suspender temporalmente sus derechos partidistas.

El órgano partidista argumentó entonces que la conducta del diputado produjo “un impacto negativo en la imagen de Morena y confusión sobre la coherencia entre los principios partidarios y el comportamiento de sus representantes”.

La comisión también sostuvo que apartarse del mandato popular para realizar actividades mediáticas de carácter personal “puede constituir una conducta contraria a la de cuidar el interés colectivo”.

Al ser expulsado del reality show, Sergio Mayer regresó a ocupar su curul en San Lázaro; sin embargo, en entrevista con Bibiana Belsasso para La Razón, reconoció que ausentarse “no fue la mejor decisión”.

“Tengo derecho a tomar esa decisión. Ofrezco una disculpa a quien se haya sentido ofendido , pero no soy el primero ni el único legislador que pide licencia”, afirmó.

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cehr