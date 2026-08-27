Egresan mil 303 oficiales del Heroico Colegio Militar; mayoría se integrará a la Guardia Nacional

El Heroico Colegio Militar incorporó este jueves a mil 303 nuevos oficiales a las filas del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, tras concluir la formación de las antigüedades 2022-2026 y 2025-2026. La generación quedó integrada por 224 mujeres y mil 79 hombres, quienes recibieron títulos, certificados y patentes durante una ceremonia celebrada en el plantel de Tlalpan, Ciudad de México.

Dentro del grupo, 505 egresados concluyeron la Licenciatura en Seguridad Pública, con preparación policial para desempeñarse en la Guardia Nacional. Otros 428 terminaron la Licenciatura en Administración Militar y pertenecen a distintas armas del Ejército, así como al servicio de Intendencia.

A esa cifra se sumaron 328 oficiales que completaron el Curso Intensivo de Formación de la Guardia Nacional y 42 que terminaron el programa correspondiente a las Armas y al Servicio de Policía Militar. Con ello, la ceremonia reunió a personal preparado para asumir funciones dentro de ambas instituciones de seguridad y defensa.

Felicidades a los nuevos oficiales del ejército mexicano.



“Conocimiento, disciplina y honor: legado de la generación 2022–2026.”@Defensamx1 #graduados #HeroicoColegioMilitar pic.twitter.com/UnYY7MHG7C — EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y GUARDIA NACIONAL México (@EJTO_FAM_GN) August 27, 2026

Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, encabezó el acto acompañado por el titular de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, y el director del Heroico Colegio Militar, Francisco Javier Zubía González. También acudieron autoridades castrenses, invitados especiales y familiares de los egresados.

Durante su intervención, Zubía González explicó que la formación del plantel descansa en cuatro ejes fundamentales, el adiestramiento militar, la excelencia académica, la ética y la especialidad. El general señaló que este esquema busca proporcionar conocimientos teóricos, prácticos y valores para el ejercicio del mando dentro de las unidades del Ejército y la Guardia Nacional.

Como parte de la ceremonia, Trevilla Trejo y los integrantes del presídium entregaron la documentación que acredita la conclusión de estudios. Los alumnos con los mejores resultados también recibieron diplomas, conmemoraciones y condecoraciones por su desempeño académico.

En este momento, el Heroico Colegio Militar gradúa a la Antigüedad 2022-2026 y 2025-2026



Hoy culminan años de formación, disciplina y entrega para dar paso a una nueva misión al servicio de México.



¡Por el honor de México! 🇲🇽#hcm #graduacion #ejercito pic.twitter.com/AFcPmNMnve — EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y GUARDIA NACIONAL México (@EJTO_FAM_GN) August 27, 2026

Entre ellos destacó el subteniente de Caballería Kyoshi Becerra Tsutsumi, quien obtuvo el primer lugar de aprovechamiento. En representación del personal graduado, sostuvo que la preparación recibida les proporcionó las herramientas para afrontar los retos de su carrera y cumplir las misiones que les asignen.

Para cerrar el acto, mil 476 cadetes distribuidos en 18 compañías realizaron una salva de fusilería en las instalaciones del colegio. Después, el cuerpo de alumnos desfiló ante los nuevos oficiales y sus familias, antes de entonar el Himno Nacional Mexicano.

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MSL