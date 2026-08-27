Oposición acusa “simulación” en salida

Legisladores de oposición coincidieron en que la separación del senador Enrique Inzunza Cázarez de la bancada de Morena fue una “simulación”, y exigieron que tanto él como el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se pongan a disposición de las autoridades para ser extraditados a Estados Unidos.

“Lo del senador Inzunza es una simulación separarse de Morena y estar en el Senado de la República, es la incongruencia de Morena, que siempre lo hemos dicho, es igual al caso del exgobernador Rubén Rocha Moya”, dijo el senador priista Pablo Guillermo Angulo.

El legislador planteó que el sinaloense deje su cargo y se entregue a las autoridades y cuestionó la postura de Morena en el caso: Lo que debería hacer Inzunza es renunciar al Senado de la República, es ponerse a disposición de las autoridades y lo que tendrían que hacer las autoridades mexicanas es extraditar a Estados Unidos. ¿A qué le tiene miedo Morena? A que Inzunza o Rocha Moya vaya a Estados Unidos y señale que fue López Obrador quien dio las indicaciones de coludirse con el crimen organizado. Porque esos son los señalamientos que se están dando en el Senado”.

El Tip: políticos del PVEM y el PT, aliados de Morena, se pronunciaron por que el senador se aparte del cargo en la Cámara.

Federico Döring, vocero de los diputados federales del PAN, calificó como una “simulación” la decisión de separar a Inzunza de la bancada morenista y cuestionó que el senador conserve su cargo y, con ello, el fuero constitucional: “¿Creen que con separarlo de la bancada ya con eso van a poder eludir su responsabilidad como narcos del bienestar?”.

La diputada panista Paulina Rubio sostuvo que Morena pretende deslindarse políticamente de Inzunza al retirarlo de su fracción, pero consideró que esta decisión no cambiará la percepción de la ciudadanía sobre los vínculos que, consideró, existen entre integrantes de la Cuarta Transformación y el crimen organizado.

“La sociedad de México no olvidará que en la 4T son un gobierno que camina de la mano del crimen organizado. Podrán tratar de engañarse ellos mismos creyendo que limpian con eso la imagen de su narcopartido; sin embargo, en la memoria de todas y todos está que las estructuras del gobierno están corrompidas por elementos que integraron a sus filas que cogobiernan justamente con el narcotráfico”, sostuvo.

Sobre el cambio de administración en Sinaloa, con la llegada de Graciela Domínguez, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, consideró que esto no representa una ruptura con el gobierno de Rubén Rocha, sino un “gatopardismo” que podría mantener las mismas estructuras políticas frente a la crisis de seguridad que atraviesa la entidad.

También cuestionó la designación de Imelda Castro como coordinadora de los trabajos de Morena en Sinaloa, y afirmó que el partido mantiene al frente de su estructura estatal a integrantes del mismo grupo político identificado con el exgobernador: “Son de los mismos.... En Sinaloa los de Morena siguen con el equipo de @rochamoya_”.

En el mismo sentido, Paloma Sánchez, senadora del PRI por Sinaloa, cuestionó la definición de Imelda Castro como coordinadora para la transformación en la entidad y afirmó que su designación representa la continuidad del proyecto político de Rocha Moya.