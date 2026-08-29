Por efectos negativos

Proponen restringir el uso de celulares en las escuelas

La Presidenta planteó limitar celulares en escuelas por efectos negativos del uso excesivo, como menor convivencia y aprendizaje

La mandataria federal, ayer, en conferencia de prensa.
La mandataria federal, ayer, en conferencia de prensa. Foto: Cuartoscuro
Por:
Claudia Arellano

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum Pardo planteó la necesidad de limitar el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos digitales dentro de las escuelas, al considerar que el uso excesivo de estas tecnologías puede afectar la convivencia social, el aprendizaje y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.

Reconoció que el uso de la tecnología en las escuelas se consideró en un inicio una herramienta innovadora para facilitar el aprendizaje. Sin embargo, el desarrollo de las plataformas digitales ha permitido identificar efectos negativos derivados de su uso prolongado, particularmente en las nuevas generaciones: “Ha ido avanzando la tecnología y con ello se han ido reconociendo los impactos del uso de esa tecnología”.

Uno de los elementos que, dijo, ha modificado la relación de los usuarios con las plataformas es el llamado scrolling infinito, mediante el cual los contenidos se suceden de manera continua sin que exista un punto claro para detener la navegación.

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Explicó que esta dinámica comenzó a popularizarse con TikTok y posteriormente fue incorporada por prácticamente todas las plataformas digitales: “Puedes estar toda tu vida cambiando la pantalla y sigue cambiando la pantalla”.

Ante ello, destacó que diversos países han comenzado a limitar nuevamente el uso de dispositivos electrónicos en las escuelas y han recuperado herramientas tradicionales, como la pluma y el papel. Explicó que escribir a mano implica utilizar simultáneamente la mente y las manos, lo que contribuye al desarrollo de capacidades psicomotoras.

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