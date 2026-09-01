Acuerdo firmado

Que tampoco perdamos de vista, en medio de tantos asuntos en la agenda, la muy positiva renovación del acuerdo con gasolineros que logró concretar el Gobierno federal con empresarios del ramo, un tema que ya traía bien trabajado el equipo de la secretaria de Energía, Luz Elena González, junto con el director de Pemex, Juan Carlos Carpio, y el titular de la Profeco, Iván Escalante, entre otros funcionarios que ayer asistieron a la reunión en Palacio Nacional con representantes del sector que accedieron a continuar con la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina Regular y del Diésel, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum. Ahí en la sede del Ejecutivo federal, la mandataria rubricó el pacto que, por lo menos para los próximos seis meses, mantendrá a raya el precio promedio de la gasolina regular a nivel nacional en 23.68 pesos por litro y 27 para el diésel, tarifas que, informaron, ya las respetan entre el 86 y el 90 por ciento de las estaciones del servicio del país. Tome nota.

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