Y fue a Clara Luz Flores, quien aspira convertirse en coordinadora de la defensa de la transformación y la defensa de la soberanía en Nuevo León a la que, nos dicen, la traicionó feo el subconsciente durante una asamblea informativa en su entidad, lo cual desató una tremenda expresión de desaprobación. Es sabido que Clara Luz fue militante del Partido Revolucionario Institucional por largo tiempo, y todo parece indicar que eso pudo haber sido lo que le provocó el traspié cuando hablaba en un templete. “¡Se ha hecho reconocer en México que Escobedo, sí, es el bastión priista…”!, soltó la hoy morenista y de inmediato se dio cuenta del error. Lo malo es que ya se escuchaba el sonoro abucheo. Así que quien gobernara en el pasado precisamente el municipio de Escobedo soltó un “¡perdóóón!” y se paró enfrente del público levantando las manos como para recibir el castigo. Luego volvió al atril y ya le compuso: “…era el bastión priista que se convirtió en el bastión morenista y va a llegar la Cuarta Transformación a Nuevo León”. Un video del bochornoso momento, nos comentan, se puede ver en las benditas redes y seguro será la comidilla de sus adversarios en la contienda interna guinda. Auch.

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