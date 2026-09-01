Activan plan de salud mental entre alumnos

La Jefa del Ejecutivo, ayer, al presentar el programa de salud emocional que será implementado por la Secretaría de Educación Pública en los planteles del país.

Con el inicio del ciclo escolar, el Gobierno federal implementó en las escuelas del país el programa de salud mental: El ABC de las Emociones, dirigido a estudiantes de tercero de secundaria y de bachillerato.

La Presidenta Claudia Sheinbaum puso en marcha este lunes la estrategia de salud mental que incluye guías para alumnos, familias y docentes; brigadas del sector salud, asambleas con madres y padres de familia, capacitación para personal educativo y mecanismos de canalización para quienes requieran atención especializada.

El programa tiene el objetivo de ayudar y orientar a los jóvenes con situaciones que afecten su entorno o desarrollo personal, mediante pláticas informativas que se impartirán en las escuelas del país durante una hora a la semana. De este modo, los estudiantes contarán con la orientación de profesionales en temas como: salud mental, emociones, problemas familiares, convivencia y uso de redes sociales.

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El dato: La edad de 14 a 18 años concentra la vulnerabilidad psicoemocional y riesgos psicosociales, según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco.

Estas sesiones se realizarán cada lunes y, en una primera etapa, abarcarán tercero de secundaria y todos los grados de bachillerato, por lo que Sheinbaum Pardo dejó abierta la posibilidad de extenderlas después a otros niveles escolares.

“Si nos sentimos tristes, si nos sentimos preocupados, si tenemos un problema en casa, si nos da angustia. Todo lo que nos provoca algún problema en nuestras emociones, los lunes lo vamos a poder platicar en el salón de clase”, afirmó la mandataria federal al dirigirse a los alumnos y personal de la Secundaria Técnica Número 10 Artes Gráficas, ubicada en la colonia Doctores de la Ciudad de México.

El Gobierno federal planteó que la estrategia mantiene un enfoque preventivo, comunitario y territorial, dirigido principalmente a jóvenes de 14 a 18 años. La intención, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), consiste en fortalecer la comunicación entre estudiantes, docentes y familias, además de ofrecer herramientas para identificar cuándo una situación necesita atención adicional.

Tania Rodríguez Mora, subsecretaria de Educación Media Superior (EMS), explicó que el programa aborda la relación de los adolescentes con teléfonos, plataformas digitales y redes sociales. Los materiales publicados incluyen contenidos sobre ansiedad, alteraciones del sueño, convivencia, vínculos personales y señales que permiten reconocer el momento en que resulta necesario pedir ayuda.

Como soporte para las sesiones, la Secretaría de Educación Pública (SEP) produjo 16 millones de guías distribuidas entre los distintos integrantes de la comunidad escolar. De ese total, 7.5 millones corresponden a estudiantes, una cantidad similar llegará a madres, padres y personas cuidadoras, mientras un millón quedará en manos del profesorado. Además de los materiales impresos, las autoridades prepararon actividades didácticas, ejercicios individuales y colectivos, dinámicas de integración, juegos y sociodramas.

La funcionaria indicó que el contenido de la guía continuará bajo actualización y cada mes aparecerán nuevas herramientas didácticas para maestros en la plataforma digital del ABC de las Emociones.

“No se trata sólo de llegar a la hora de clase y decir: ‘a ver, ¿de qué hablamos?’”, sostuvo la Presidenta al explicar que el modelo cuenta con una metodología elaborada con profesionales en los temas, autoridades sanitarias e instituciones académicas, además de la participación de Mariana Pérez Gay, coordinadora de la Subsecretaría de Prevención de Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones.

El esquema contempla la capacitación del personal que labora con los adolescentes, informó Rodríguez Mora con el propósito de contar con herramientas para acompañar a los alumnos y detectar casos que demanden una intervención.

A la atención en el plantel se sumará la participación del sector salud. Brigadas médicas acudirán a las escuelas para reforzar el cuidado socioemocional y establecer canales hacia servicios especializados cuando un estudiante necesite apoyo.

“Si hubiera la necesidad de canalización, de atención, por eso el enlace tan fuerte también con el sector salud, para canalizar a quien necesite ayuda adicional”, explicó la subsecretaria.

Otro componente del programa integral de atención a adolescentes es la Línea de la Vida, servicio de urgencia psicológica y de acompañamiento disponible las 24 horas, los siete días de la semana, a través del número 800 911 2000. El Gobierno federal incorporó además opciones de mensajería mediante redes sociales para adolescentes que busquen orientación o requieran acompañamiento inmediato.

Fuera de los centros educativos, el ABC de las emociones también llegará a espacios comunitarios dirigidos a jóvenes. Rodríguez Mora anunció la apertura de 60 centros México Imparable en los próximos meses, donde integrarán actividades relacionadas con bienestar socioemocional, cultura y deporte.

Las familias también formarán parte del programa. Entre octubre y diciembre, las autoridades convocarán a asambleas informativas con madres, padres y cuidadoras, en escuelas de todo el país, para abordar herramientas de acompañamiento y mantener comunicación con adolescentes, especialmente en el bachillerato.

A partir del 23 de septiembre comenzarán visitas de servidores públicos a planteles para realizar actividades de lectura y convivencia. La estrategia parte de que la atención emocional no debe limitarse a una conversación entre alumno y profesor, sino involucrar a toda la comunidad.

Sheinbaum vinculó las experiencias de los, ahora adolescentes, en la pandemia de Covid-19 al recordar que esa generación pasó cerca de año y medio o dos años sin acudir regularmente a las aulas durante la infancia, periodo en el cual las formas de socialización se modificaron.

La Presidenta añadió que ese antecedente coincide ahora con una exposición mayor a teléfonos celulares y plataformas digitales. Según su planteamiento, ambos factores forman parte de las razones por las que su administración decidió impulsar un espacio de acompañamiento específico, dentro de la jornada escolar, para que los adolescentes expresen emociones y encuentren mecanismos de apoyo emocional.