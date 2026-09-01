Inzunza, desplantes y desafíos

Quienes ayer vieron a Enrique Inzunza retornar al Senado tras más de 120 días de ausencia, nos aseguran que aprovechó para repartir desplantes a diestra y siniestra. Considerado uno de los 10 de Sinaloa —personajes de los ámbitos político y policiaco que fueron requeridos por la Justicia de Estados Unidos, para ser juzgados por sus presuntas ligas con el crimen organizado y en particular con uno de los cárteles más conocidos del país—, el legislador que antes rechazó pedir licencia, como se lo plantearon desde la Presidencia y desde Morena, se integró a los trabajos de la Cámara alta. Hace unos días anunció que se separaba de la bancada de Morena, aparentemente para desmarcar al guinda de sus decisiones, aunque ayer refrendó su lealtad a la 4T. En la oposición han visto su decisión como algo cínico, pero sobre todo riesgoso, pues desatiende la idea de evitar escenarios complicados en las relaciones con Estados Unidos, en los que Inzunza, nos dicen, pudiera ser visto como un lastre que el Gobierno debe seguir cargando. Uf.