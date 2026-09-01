Los nuevos liderazgos

Nos piden estar muy atentos a los para nada nuevos rostros que a partir de ya serán los nuevos líderes del Congreso. En San Lázaro, el diputado del PVEM Raúl Bolaños-Cacho Cué, quien dirigirá el órgano de gobierno de la Cámara baja, dicen que anda que no cabe por ser el primer personaje del Verde en ser elegido para un periodo legislativo completo. En el Senado, como ya estaba muy cantado, el mexiquense Higinio Martínez terminó ganándose el privilegio de agitar la campanita, aun con el pataleo de su compañero Gerardo Fernández Noroña, que no quiso dejar de tirarle un golpecito y señalar que la oposición tuvo algo que ver en su elección. Y hablando de la oposición, nos advierten que queda por verse cómo estos nuevos presidentes de sus respectivas Mesas Directivas cumplen su promesa de conducir con neutralidad, buscar el debate respetuoso y permitir que todas las voces de todos los grupos parlamentarios sean escuchadas, cuando bien sabemos que vienen iniciativas de la 4T que si algo tienen es el rechazo casi unánime de su contraparte. Pendientes.