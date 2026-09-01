Momentos de la plenaria guinda

Ayer concluyeron los trabajos de la plenaria de Morena en el Congreso y nos señalan que entre los momentos más memorables está el reclamo que le hizo la diputada guinda Elena Segura a la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, a quien le hizo ver que se han encontrado “incompatibilidades, incongruencias y antinomias jurídicas” en iniciativas de ley en las que —puede que sí o puede que no— ella haya estado involucrada, una situación que, señaló, deja mal parada a la bancada oficialista, que se ve obligada a defender lo indefendible. “Nos vemos vapuleados por la oposición, pero lo peor del caso es que con argumentos legítimos”, soltó la legisladora, quien le enlistó a Alcalde varios ejemplos. “De verdad es de pena”, agregó Segura, en un foro en el que, según se puede ver en algunos videos que circulan en las redes, puso en aprietos a la consejera —que tomaba notas y agua— y a los legisladores que la flanqueaban, el coordinador morenista en San Lázaro, Ricardo Monreal, y Julio César Moreno Rivera, quienes nomás se llevaban las manos a la cabeza.