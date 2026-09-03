CSP a pregunta sobre Olán: Todo se investiga

“Todo se investiga”, respondió la Presidenta Claudia Sheinbaum ante la pregunta de si el empresario Jorge Amílcar Olán, amigo de Andrés Manuel López Beltrán, es indagado por autoridades por su presunta relación con el delito de contrabando de combustible.

“Todo se investiga, todo, no hay nada que no se investigue, pero tiene que basarse en evidencias científicas, porque si no, pues es ‘lo que dice una revista, un periódico, una red’. Entonces, todo se investiga, tanto administrativamente como penalmente”, dijo en conferencia.

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La Presidenta comentó: “Ya que la fiscal (Ernestina Godoy) pueda informar de toda esta investigación alrededor del contrabando de combustible”.

—¿Hacienda tiene información en torno a Amílcar Olán?, le preguntaron.

—Sí… Y también la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, comentó.

Jorge Amílcar Olán, cercano al segundo hijo del expresidente López Obrador, es dueño de la empresa Portacelis Gas and Oil, investigada por el SAT y la Secretaría de Hacienda por el impago de 834 millones de pesos en impuestos tras tramitar 139 pedimentos fraudulentos de importación de combustibles con información falsa en ferrotanques.