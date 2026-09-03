CSP niega ruptura con AMLO; “es absurdo”

En las imágenes de archivo, la Presidenta Claudia Sheinbaum y su antecesor, Andrés Manuel López Obrador

La Presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que exista una ruptura política con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y señaló que es “absolutamente absurda” la narrativa que pretende mostrar una confrontación entre ambos y una supuesta división entre “obradoristas” y “claudistas”.

Durante la conferencia matutina, la mandataria sostuvo que, ante la falta de argumentos para cuestionar los resultados de su administración, sus adversarios han comenzado a impulsar la versión de que existe una profunda división en el movimiento de la 4T.

“Ahora el argumento que quieren, como que permee, es que hay una profunda división entre el presidente López Obrador y su servidora, que ahora ‘los obradoristas’ y ‘los claudistas’. Es absolutamente absurda”, afirmó.

El Dato: El gobierno de Claudia Sheinbaum ha logrado mantener los niveles de aprobación ciudadana cercanos a 70 por ciento bajo las mismas bases políticas del sexenio anterior.

Sheinbaum Pardo aseguró que López Obrador ha mantenido una actitud de respeto hacia su administración desde que dejó la Presidencia y descartó que el exmandatario intervenga en las decisiones de su gobierno.

“Ha sido sumamente respetuoso (…) No ha mandado ningún mensaje que diga: ‘haz esto, haz aquello; no estoy de acuerdo con esto que hiciste’”, señaló.

La Presidenta consideró que la idea de que López Obrador gobierna detrás de ella responde a una visión machista que cuestiona la capacidad de las mujeres para ejercer plenamente el poder: “Esta idea de que detrás de la Presidenta está gobernando López Obrador es una idea muy machista, la verdad, de que las mujeres no tenemos ninguna posibilidad de desarrollar el gobierno”.

En este sentido, hizo énfasis en que su administración tiene capacidad propia para gobernar y tomar decisiones.

También rechazó que los acontecimientos políticos en Sinaloa hayan generado una pugna interna dentro de Morena o que exista una disputa entre ella y el expresidente por el control del movimiento.

“Ahora que pasó lo de Sinaloa, lo de Rocha, y demás… Ahora ya se inventaron que hay una pugna interna y que vamos a ver si la Presidenta ahora sí pone a sus candidatos para demostrar que tiene el control del país”, declaró.

La mandataria rechazó esa interpretación y aseguró que las candidaturas de Morena no son definidas por ella: “Los candidatos en Morena los pone el pueblo, porque lo ponen las encuestas. Ni siquiera la Presidenta participa, ni en su momento el presidente López Obrador, en definir a los candidatos”.

Este mecanismo de asignación por encuesta, dijo, es precisamente uno de los factores que han permitido mantener la cohesión del movimiento.

“Es absolutamente falso. ¿Qué quieren poner? Quieren incidir en una división. Eso sí quieren ellos. Quieren que haya una división para debilitar al movimiento”, acusó la mandataria.

En ese sentido, agregó que quienes impulsan esa narrativa volverán a fracasar y atribuyó la aprobación que mantiene el Gobierno federal a que su administración ha mantenido los principios que dieron origen a la Cuarta Transformación: “Porque no sólo es la Presidenta, tiene que ver con que no hemos traicionado”.

RESPONDE A ALITO. Durante su conferencia, Claudia Sheinbaum fue consultada sobre los señalamientos de Alejandro Moreno, en los posicionamientos de grupos parlamentarios con motivo del Segundo Informe de Gobierno, en los que el dirigente nacional del PRI aseguró que su partido recuperará el poder y que la oposición logrará arrebatar a Morena la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

“Está muy difícil, ¿no?”, respondió la mandataria, quien sostuvo que, más allá de las proyecciones y declaraciones de los dirigentes de oposición, su gobierno presentó ante la ciudadanía los principales resultados alcanzados en sus primeros dos años de administración.

La mandataria federal aseguró que los partidos de oposición difícilmente coincidirán con el balance presentado por su gobierno, pero esa diferencia de opiniones no modifica la percepción de la mayoría de la población: “¿Qué van a decir los de la oposición? No van a reconocer. Tampoco pasa nada”.

Sheinbaum Pardo insistió en que la valoración sobre su gestión no depende exclusivamente de las críticas de los partidos, sino de la percepción ciudadana: “La mayoría del pueblo de México... y el pueblo de México está hablando”.

Montiel: hay unidad en la 4T

Por Claudia Arellano

La dirigente de Morena, Ariadna Montiel Reyes, acusó al PRI y al PAN de buscar alianzas ante su debilitamiento electoral y sostuvo que, frente a ello, el movimiento de la Cuarta Transformación (4T) se mantiene unido en torno a su proyecto político al resaltar que “hay unidad”.

Sobre la ausencia de Andrés López Beltrán en el Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, explicó que dejó de formar parte del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y, por ello, no participa en actividades partidistas.

También insistió en que el partido atraviesa por un momento de cohesión y descartó las versiones sobre disputas internas que amenacen al movimiento.

Ariadna Montiel, Presidenta de Morena, ayer, en conferencia de prensa. ı Foto: Especial

La morenista aseguró que en la oposición se encuentran más debilitados y citó una encuesta de Enkoll que registra que el PRI tendría siete por ciento de identificación partidista.

La lideresa sostuvo que el PRI y el PAN conforman el llamado “PRIAN” y los acusó de representar un régimen caracterizado por la corrupción y los privilegios.

Destacó las señales contradictorias del dirigente nacional del PAN respecto a una eventual alianza con el PRI. Al concluir, dijo sobre Moreno: “Tiene más viajes el presidente del PRI a Washington que a cualquier colonia”.