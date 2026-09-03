Laura Itzel Castillo asume Secretaría de las Mujeres: ‘Mi convicción feminista forma parte de una lucha social’

Con una trayectoria de cuatro décadas vinculada a la defensa de los derechos de las mujeres, Laura Itzel Castillo Juárez asumió este jueves la titularidad de la Secretaría de las Mujeres, con el compromiso de dar continuidad y profundizar las políticas públicas encaminadas a alcanzar la igualdad sustantiva y garantizar una vida libre de violencia para niñas, adolescentes y mujeres.

Tras ser designada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Castillo Juárez encabezó su primer acto al frente de la dependencia, donde reconoció el trabajo realizado por el personal y llamó a mantener los programas que, afirmó, han construido una política de atención a las mujeres desde el territorio.

“Mi convicción feminista forma parte de una lucha social amplia por la igualdad y la justicia”, afirmó la nueva secretaria, quien sostuvo que las mujeres tienen la capacidad, fortaleza y liderazgo para dirigir y transformar todos los ámbitos de la sociedad.

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Desde #Oaxaca, damos la bienvenida a la titular de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México, Laura Itzel Castillo.



En coordinación, trabajaremos por un país más justo, igualitario, donde se respeten los derechos de las mujeres. pic.twitter.com/1k2ycqreac — Secretaría de las Mujeres (@SM_GobOax) September 3, 2026

Castillo Juárez llega a la dependencia con una larga trayectoria política y legislativa en materia de derechos de las mujeres. Entre sus antecedentes destaca su participación en el impulso de las primeras cuotas de género, antes de que fueran incorporadas formalmente a la legislación electoral.

También promovió iniciativas relacionadas con el lenguaje incluyente en la Constitución, la creación de mecanismos legislativos para atender los feminicidios y la tipificación de este delito.

La nueva funcionaria recordó que desde su participación en el Partido Mexicano de los Trabajadores impulsó la organización de mujeres trabajadoras del hogar.

Posteriormente, al frente de la Asociación Nacional de Mujeres, planteó que al menos 20 por ciento de los espacios del Consejo Nacional fueran ocupados por mujeres, en una época en la que todavía no existían las cuotas de género como obligación legal.

Durante su paso por la Asamblea de Representantes del entonces Distrito Federal, en 1991, promovió que la Mesa Directiva estuviera integrada exclusivamente por mujeres.

Ya en la Cámara de Diputados, durante la LVII Legislatura, impulsó desde la vicepresidencia de la Mesa Directiva la creación de la Comisión Especial de Equidad y Género, así como una subcomisión para atender los feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez, cuando la existencia de esa problemática todavía era negada desde distintos sectores.

En 1998 presentó una iniciativa para incorporar el lenguaje incluyente en la Constitución y modificar las denominaciones de la Cámara de Diputados y del Senado.

Al asumir el cargo, Castillo Juárez reconoció particularmente los avances realizados en la Secretaría de las Mujeres durante la administración de Sheinbaum y señaló que uno de sus objetivos será dar continuidad y profundizar las políticas existentes.

Entre los programas mencionados están el Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (PAIBIM), las Tejedoras de la Patria y los Centros LIBRE.

“Todos los programas que se han realizado, como el Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (PAIBIM), la organización de las Tejedoras de la Patria y los Centros LIBRE, representan un trabajo muy profundo. No es una tarea fácil, es una tarea fundamental y tenemos que continuarla”, señaló.

Castillo Juárez también reconoció el trabajo de Ingrid Gómez Saracíbar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, y de Elvira Concheiro Bórquez, subsecretaria de Igualdad Sustantiva.

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MSL