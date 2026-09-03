Sheinbaum inicia en Morelos recorrido nacional; anuncia nuevas obras y programas

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abrió en Morelos la gira nacional por su segundo informe presidencial con una defensa de la soberanía y de su modelo de gobierno, además de compromisos en salud, vivienda, educación, infraestructura y seguridad para la entidad.

La Presidenta anunció 253 consultorios del Servicio Universal de Salud, 24 mil viviendas, 10 preparatorias adicionales en la zona de Cuautla y un centro de convenciones en Cuernavaca.

Ante simpatizantes reunidos en la plaza Emiliano Zapata Salazar, la mandataria afirmó que su administración mantendrá como principios la independencia, la justicia social, la democracia y la libertad. También sostuvo que existen intentos por presentar a la actual etapa de la Cuarta Transformación como un proyecto distinto al iniciado en 2018.

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“Hay quien quiere dividirnos, quien quiere decir ‘fue un proyecto el de antes y es otro el de ahora’. Esos que quieren dividirnos, en realidad lo que buscan es que pierda fuerza nuestro gobierno”, expresó.

Durante la primera parada de su gira de rendición de cuentas, Sheinbaum recurrió a episodios de la Independencia, la Reforma y la Revolución Mexicana para colocar la soberanía como uno de los principales componentes políticos de su discurso. En ese recorrido cuestionó también decisiones adoptadas por administraciones anteriores frente a Estados Unidos.

En contraste, la mandataria acusó al expresidente Ernesto Zedillo de haber concretado un pacto con Washington rumbo a la alternancia presidencial y reprochó a Felipe Calderón haber abierto las puertas a operaciones de agencias estadounidenses dentro de territorio mexicano. La jefa del Ejecutivo sostuvo que su gobierno mantendrá una posición distinta.

“Vamos a seguir defendiendo la soberanía, vamos bien y vamos a ir mejor”, afirmó al cierre del evento.

🇲🇽¡Tenemos mucha Presidenta! 🙌🏻🫶🏻Claudia Sheinbaum Pardo



Desde Morelos, agradecemos todo el apoyo y respaldo que ha brindado a nuestro Estado y, de manera especial, a #Cuautla



¡Con unidad y compromiso, seguimos construyendo el segundo piso de la Cuarta Transformación! 🇲🇽❤️ pic.twitter.com/3ZJfBnxJRj — Brenda Espinoza Lopez (@_BrendaEspinoza) September 4, 2026

Sheinbaum también defendió la cobertura universal de distintos programas federales y rechazó que las becas escolares deban depender únicamente de las calificaciones. Señaló que 700 mil jóvenes reciben actualmente apoyo para estudiar una carrera universitaria y adelantó que buscará ampliar Gertrudis Bocanegra.

“Queremos que todos lleguen parejos a la escuela, lleguen iguales; queremos que los problemas económicos no afecten el entendimiento, el conocimiento, el aprendizaje de las niñas y los niños”, dijo.

La mandataria informó que Morelos llegará este año a 246 mil 476 beneficiarios de la Pensión para Adultos Mayores y cuenta con 27 mil 102 personas con discapacidad dentro del esquema correspondiente. A esas cifras agregó 20 mil 403 participantes de Jóvenes Construyendo el Futuro y 4 mil 673 estudiantes atendidos por Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Sobre seguridad, la mandataria confirmó una intervención especial en Cuautla y municipios de los alrededores debido al aumento de diversos delitos. Señaló que el presidente municipal mantenía vínculos con la delincuencia y recordó que la Fiscalía General de la República lo detuvo.

“Lo importante es que estamos ahí atendiendo a la gente, que no solo es la detención, sino también el apoyo que se está dando de manera permanente para traer la paz y la seguridad a todo Morelos”, sostuvo.

Respecto a educación básica y media superior, precisó que 75 mil 330 alumnos de secundaria reciben beca, mientras 92 mil niñas y niños obtuvieron 2 mil 500 pesos para útiles y uniformes escolares. Otras 57 mil 356 personas cursan preparatoria con respaldo federal.

También reportó dos reconversiones, una ampliación y dos nuevas preparatorias en la entidad, además de comprometer otras 10 para Cuautla y municipios cercanos. Mencionó la unidad de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Anenecuilco y anticipó la construcción de centros de educación y cuidado infantil.

Con Pensión Mujeres Bienestar, 61 mil 65 morelenses de entre 60 y 64 años cuentan con un ingreso. Sheinbaum presentó el programa como reconocimiento al trabajo doméstico y de cuidados realizado durante décadas.

“Hay mujeres que nunca recibieron un ingreso para ellas. Pues por primera vez, muchísimas mujeres, cientos de miles, reciben un ingreso para que ellas decidan en qué lo destinan”, señaló.

Hoy, Morelos fue el primer estado en recibir a nuestra Presidenta @Claudiashein como parte de su gira por el país para presentar su Segundo Informe de Gobierno.



Reconocemos su trabajo y los resultados que, con unidad y coordinación, se reflejan también en el bienestar de las y… pic.twitter.com/5rUwpRz0NK — Margarita González Saravia (@margarita_gs) September 4, 2026

Para el campo, el gobierno federal reportó 14 mil 781 productores incorporados a Producción para el Bienestar, 17 mil 682 receptores de fertilizantes gratuitos y 5 mil 185 integrantes de Sembrando Vida. Además, 157 mil 38 familias acceden a leche de bajo costo, 541 personas pertenecen a Bienpesca y 358 planteles recibieron recursos mediante La Escuela es Nuestra.

Uno de los principales anuncios correspondió al sector salud. Sheinbaum informó que Morelos contará con 253 consultorios del Servicio Universal de Salud entre septiembre de 2026 y los primeros meses de 2027. Cada espacio tendrá un médico, equipamiento y una farmacia con 60 medicamentos. El proyecto forma parte de una meta de 12 mil unidades para las 24 entidades incorporadas al IMSS-Bienestar.

En infraestructura hospitalaria, Sheinbaum destacó el nuevo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en Yecapixtla, proyecto en el que participan ingenieros militares. También mencionó la unidad del IMSS-Bienestar en Jiutepec y la ampliación del hospital de alta especialidad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Emiliano Zapata.

Sobre el personal castrense que interviene en Yecapixtla afirmó que realiza “muy buen trabajo” y presta “un gran servicio a México”.

Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, coordina otro grupo de proyectos. La lista incluye la repavimentación de carreteras federales, el mejoramiento de la vía entre Cuautla y Tlapa hacia Guerrero, trabajos en dirección a la Mixteca poblana, un puente vehicular en Jojutla y el nuevo acceso a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

También figura la modernización del aeropuerto de Temixco, instalación que administra la Secretaría de Marina. La Presidenta señaló que el Gobierno de México pretende aprovechar esa terminal para fomentar el turismo y atraer proyectos audiovisuales, después de contactos de la Secretaría de Economía con productores de Hollywood.

Una parte adicional del paquete federal corresponde a vivienda. Edna Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, participa junto con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la Comisión Nacional de Vivienda en la construcción de 24 mil casas destinadas a población de escasos recursos.

Frente a los créditos impagables, Sheinbaum informó que 62 mil derechohabientes de Morelos forman parte del esquema de reestructuración. El programa alcanza a 5 millones de personas en el país y contempla reducciones de adeudos e incluso condonaciones en determinados casos, según explicó durante su intervención.

Al final del mensaje, Sheinbaum anunció la construcción de un centro de convenciones en Cuernavaca para impulsar el turismo y reivindicó una forma de gobierno basada en recorridos por las entidades.

“Nosotros gobernamos de manera distinta, gobernamos desde el territorio y con cercanía a la gente”, aseguró. Morelos abrió este año la ruta por las 32 entidades, después de haber ocupado el último lugar del recorrido realizado en 2025.

La gobernadora Margarita González Saravia informó que la Presidenta ha visitado Morelos 14 veces en los primeros dos años de su administración y agradeció el respaldo federal al Plan Cuautla. La mandataria estatal destacó especialmente las acciones de seguridad en ese municipio y expresó su respaldo a la política de defensa de la soberanía nacional.

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MSL