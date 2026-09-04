Vinculan a proceso por feminicidio a Arturo ‘N’ por asesinato de Paola Buenrostro

A casi una década del asesinato de Paola Buenrostro, un juez de control vinculó este viernes a proceso a Arturo “N” por el delito de feminicidio, luego de que inicialmente fuera imputado por homicidio calificado.

Durante la continuación de la audiencia, celebrada este 4 de septiembre, el Ministerio Público solicitó la reclasificación del delito y el juez determinó que el proceso penal contra el acusado continúe bajo la figura de feminicidio.

Arturo “N” permanecerá en prisión preventiva mientras avanza el procedimiento judicial. Además, el juez estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía deberá continuar con la integración de elementos de prueba.

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La resolución representa un nuevo capítulo en uno de los casos más emblemáticos de violencia contra una mujer trans en la Ciudad de México y en la lucha de la activista Kenya Cuevas por el acceso a la justicia y contra la impunidad.

Obtuvimos la vinculación a proceso de Arturo “N” por su probable participación en el feminicidio agravado de Paola Buenrostro.



Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó los datos de prueba y, junto con la asesoría jurídica, solicitó modificar la clasificación de… pic.twitter.com/R4m5hcgwDQ — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) September 4, 2026

¿Qué ocurrio con Paola Buenrostro?

Paola Buenrostro, mujer trans y trabajadora sexual, fue asesinada durante la madrugada del 30 de septiembre de 2016, después de abordar el vehículo de Arturo “N”, quien presuntamente había contratado sus servicios.

De acuerdo con los antecedentes del caso, Paola recibió varios disparos al interior del automóvil y murió a consecuencia de las heridas.

Kenya Cuevas, amiga y compañera de Paola, presenció el asesinato y desde entonces emprendió una lucha para exigir justicia y mantener vigente la memoria de su compañera.

El caso permaneció durante años sin que el señalado como probable responsable enfrentara un proceso judicial.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó sobre la detención de Arturo “N” el 31 de agosto de 2026, en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México, en cumplimiento de una orden de aprehensión relacionada con el asesinato de Paola.

Sin embargo, la audiencia inicial del 1 de septiembre generó críticas de colectivas y activistas trans debido a que el Ministerio Público formuló la imputación por homicidio calificado, pese a que el caso había sido presentado públicamente como relacionado con el transfeminicidio de Paola.

Las organizaciones exigieron que la investigación y el proceso fueran abordados con perspectiva de género y de derechos humanos.

La institución explicó que la investigación se inició bajo el marco jurídico vigente en 2016, cuando el transfeminicidio todavía no estaba incorporado al Código Penal de la Ciudad de México.

Finalmente, durante la audiencia de este viernes, el Ministerio Público solicitó formalmente que el delito fuera reclasificado de homicidio calificado a feminicidio, petición que fue aceptada por el juez.

La determinación es relevante porque modifica el tipo penal bajo el cual continuará el proceso contra Arturo “N”.

No obstante, debe distinguirse entre feminicidio y transfeminicidio. Aunque colectivas y activistas han exigido que el asesinato de Paola sea reconocido como transfeminicidio, la resolución judicial de este viernes establece feminicidio como el delito por el que el acusado quedó vinculado a proceso.

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MSL