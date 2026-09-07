Crimen organizado en Tabasco

Y es en Tabasco donde no paran las luchas entre grupos del crimen, que, nos aseguran, en sus disputas suelen deteriorar la percepción de seguridad. Resulta que un nuevo grupo criminal que se identifica como Comando 47 afirma haber irrumpido en el municipio de Cárdenas. Es sabido que los indicadores de seguridad de la entidad sufrieron en los últimos años un fuerte deterioro y sólo hasta la implementación de la nueva estrategia de seguridad federal, a partir de 2024, el estado empezó a beneficiarse con la reducción en el registro de homicidios. La aparición de nuevos grupos delictivos no es una buena noticia. Y no lo es porque hace apenas unos días el gobernador morenista de la entidad, Javier May, se ufanaba de que “vamos bien, cada vez vamos recuperando la confianza de los ciudadanos, ya se percibe, ya regresamos a la vida nocturna poco a poco”. Ese día él mismo limitó sus dichos al advertir que “no echamos las campanas al vuelo”. Ayer, nos comentan, se entendió de alguna manera por qué.