Grecia Quiroz: guerra muy fuerte

Y fue la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, quien reapareció en espacios de discusión pública para afirmar que tiene la conciencia tranquila y las manos limpias. Esto luego de que la semana pasada, en las investigaciones sobre el asesinato de su esposo, Carlos Manzo, se abrieran nuevas líneas a partir de señalamientos que involucran a la propia Grecia. Y es que la exsecretaria de Manzo, Yesenia Méndez, y antes Juan, hermano del primero, dieron cuenta de la presunta protección de la actual alcaldesa a Samuel García Rivero, funcionario municipal acusado de filtrar la agenda privada del extinto edil al Cártel Jalisco. Rumbo a los procesos electorales para definir candidaturas al gobierno de Michoacán, Grecia ha solicitado, nos comentan, que “no se dejen llevar por todo lo que las redes sociales dicen, hay una guerra muy fuerte, muy intensa, de desprestigiar a su servidora y no lo vamos a permitir”. También ha referido la cabeza del llamado Movimiento del Sombrero que “las cosas caen por su propio peso”. Pendientes.