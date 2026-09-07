Noroña le da duro a Colosio

Y fue el senador Gerardo Fernández Noroña el que ahora dio un descontón a Luis Donaldo Colosio Riojas. Y es que es sabido que el emecista —a quien perfilan para lanzar por la gubernatura de Sonora— encendió los ánimos de los de playera guinda con el fuerte discurso que pronunció el 1 de septiembre. Así que el legislador morenista, nos comentan, apareció con palabras afiladas. “Dice que nació en Magdalena de Kino, pues miente y él está registrado en Magdalena de Kino y tiene derecho ser candidato a gobernador, pues sí, sí, sí, sí, yo no le voy a discutir eso, ¡pero miente cuando dice que nació donde no nació! O sea, el tipo ni siquiera es capaz. Es un joven viejo, en el sentido de decrepitud. El tipo no es serio, le hacen los discursitos y repite”. Noroña repitió lo señalado por el actual gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, al advertir que tuvo un mal desempeño como alcalde en Monterrey. Pero no sólo eso, pues lo tachó de inconsistente. “Pide que se aclare el asesinato de Carlos Manzo y el de su padre le vale ma…”. Uf.