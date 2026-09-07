Ven riesgo para sostener el gasto social en 2027

VOTACIÓN con motivo del Segundo Informe de Gobierno, el pasado 1 de septiembre

El presupuesto que la Presidenta Claudia Sheinbaum presentará al Congreso mañana pondrá a prueba la promesa de mantener los programas sociales, impulsar la inversión y, al mismo tiempo, avanzar en la consolidación fiscal.

Politólogos y especialistas advierten que el debate no será sólo contable: estará en juego el modelo de Estado que México quiere financiar y la capacidad del Gobierno para convertir derechos constitucionales en políticas públicas sostenibles.

Los expertos consultados en torno a las perspectivas presupuestales han señalado que una parte creciente del gasto está comprometida en pensiones, transferencias federales y servicio de la deuda, lo que deja menos espacio para salud, educación, seguridad e infraestructura.

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El Tip: La Presidenta adelantó que la iniciativa contempla medidas para apoyar a micro y pequeñas empresas, fortalecer la economía digital y modificar el marco fiscal y presupuestal.

Un análisis publicado recientemente señala que estos tres grandes componentes absorben alrededor de 61 por ciento del gasto público. La pregunta para 2027, por ello, no será solamente cuánto dinero habrá, sino qué hará el Estado con el dinero que tiene disponible, dijo.

En la Cámara de Diputados, la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Merilyn Gómez Pozos, sostuvo que el gasto social debe entenderse como una inversión y no simplemente como una transferencia de recursos.

El investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) Óscar Ocampo ha advertido que la reducción del margen de maniobra obliga al Gobierno a recortar precisamente en los rubros donde existe mayor flexibilidad, entre ellos la inversión.

Para el profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Juan Carlos Moreno-Brid, el presupuesto de 2027 debería utilizarse para reactivar una economía que ha mostrado señales de estancamiento.

El académico planteó “que la inversión pública, cuando está correctamente diseñada y alineada con objetivos nacionales, puede generar capacidad de crecimiento”. También señaló que “existen instrumentos poco utilizados, como la banca de desarrollo”. Sostuvo que “el desafío es determinar qué gasto genera crecimiento, cuál garantiza derechos y cuál simplemente mantiene compromisos adquiridos”.

Héctor Villarreal, investigador y profesor del Tecnológico de Monterrey, advirtió que el sistema fiscal mexicano tiene un gasto cada vez más rígido y que el margen para modificar las prioridades presupuestales es reducido.

En otras palabras: “el Gobierno puede tener un presupuesto históricamente grande y, al mismo tiempo, disponer de poco dinero realmente libre para decidir”.

Por su parte, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, reiteró que no se debía adelantar la discusión sobre nuevos impuestos y esperar a conocer formalmente el Paquete Económico enviado por el Gobierno y recordó que corresponde al Ejecutivo presentar la propuesta y al Legislativo discutirla, modificarla y aprobarla.

Los especialistas también coincidieron en que el problema fiscal no desaparecerá simplemente por no modificar las tasas impositivas.

En materia fiscal, el académico del Tec de Monterrey Héctor Villarreal consideró que el esquema actual requiere un replanteamiento ante un déficit que describió como estructural, mayores presiones de gasto y un margen reducido para seguir recurriendo a recortes o subejercicios.

Entre otros llamados aparecieron: revisar el gasto en pensiones, ampliar fuentes de ingresos, mejorar la calidad del gasto y fortalecer la responsabilidad recaudatoria de los gobiernos estatales, además de evitar que la inversión pública dependa de asociaciones con privados en proyectos que no resulten viables.

Fechas clave

El calendario para procesar el Paquete Económico 2027 incluye fechas clave:

El calendario para procesar el Paquete Económico 2027 incluye fechas clave:

8 de septiembre: El Ejecutivo debe entregar el Presupuesto de Egresos y los Criterios Generales de Política Económica.

20 de octubre: Vence el plazo para que diputados aprueben la Ley de Ingresos.

31 de octubre: El Senado debe aprobarla.

15 de noviembre: En San Lázaro deben aprobar el Presupuesto de Egresos.

20 días después: El Ejecutivo debe publicar la Ley de Ingresos y el Presupuesto.

20 días después de publicado el PEF, el Ejecutivo debe entregar a diputados anexos del Presupuesto.