Bienestar estima apoyar a 42.8 millones este año

La jefa del Ejecutivo, ayer, en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estimó que, al cierre de 2026, 42.8 millones de mexicanas y mexicanos recibirán algún Programa para el Bienestar, con una inversión social de un billón de pesos.

Señaló que estos programas se suman a la inversión pública y mixta impulsada por el Gobierno de México, lo que en conjunto permitirá que millones de mexicanas y mexicanos salgan de la pobreza.

Leticia Ramírez Amaya, titular de la Secretaría de Bienestar, expuso el alcance de los programas sociales como parte de la glosa del segundo Informe de Gobierno, y adelantó la expansión de su estrategia de atención con el anuncio de seis mil 500 farmacias y 12 mil nuevos consultorios del Bienestar a partir de enero de 2027.

Uno de los programas destacados fue la Pensión Mujeres Bienestar, que actualmente cuenta con 2.8 millones de beneficiarias de entre 60 y 64 años, quienes reciben tres mil 100 pesos bimestrales.

Subrayó que la pensión para adultos mayores de 65 años constituye un derecho establecido en la Constitución, por lo que este sector de la población puede incorporarse al programa.

La funcionaria también puso sobre la mesa los resultados del programa Salud Casa por Casa, que acumula 23 millones de visitas domiciliarias dirigidas principalmente a adultos mayores de 65 años y personas con discapacidad.

En el campo, Sembrando Vida suma 445 mil productores beneficiarios, quienes reciben un apoyo mensual de seis mil 450 pesos.

Por su parte, el Programa de Emergencia Social o Natural ha atendido a aproximadamente 100 mil familias con una inversión de siete mil 426 millones de pesos, de acuerdo con las cifras presentadas durante la conferencia matutina.

La política social también contempla a la población migrante. Los Centros de Atención para Migrantes han brindado atención a 197 mil personas, de acuerdo con el balance presentado por la secretaria. Entre los anuncios que marcarán la nueva etapa de los programas sociales destaca la implementación de seis mil 500 farmacias, por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

A este proyecto se sumará la apertura de consultorios de Bienestar a partir de enero de 2027, con los que el Gobierno federal busca ampliar la cobertura de atención y acercar servicios a la población.

Durante su participación, Ramírez Amaya también presentó el calendario de pagos de distintos programas sociales.

Con este balance, la Secretaría de Bienestar colocó los programas de transferencias directas, atención comunitaria y apoyo a sectores prioritarios como uno de los principales ejes de los resultados del Gobierno federal.

“Los recursos se alcanzan cuando se administran de manera transparente y colectiva”, afirmó Ramírez Amaya, al tiempo que destacó que la política social busca garantizar apoyos directos a las familias y comunidades, sin intermediarios. Explicó que el Gobierno busca elevar los ingresos mediante acciones contra la evasión fiscal, particularmente contra empresas conocidas como “factureras”, que utilizan comprobantes fiscales para evitar el pago del IVA u otros impuestos.

Además, adelantó que estas medidas formarán parte del Paquete Económico de 2027 que presentará mañana, junto con las propuestas de ingresos, egresos y modificaciones legales.

“Medidas como esas nos ayudan a ahorrar para que pueda haber recurso para los Programas de Bienestar”, sostuvo.

Gobierno busca fortalecer becas a los universitarios

| Por Claudia Arellano |

EL GOBIERNO federal anunció que buscará fortalecer los apoyos económicos destinados a estudiantes de licenciatura.

Durante su conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum defendió la política de transferencias económicas de su administración y respondió a las críticas que ha recibido a dos años de asumir la Presidencia por entregar apoyos a distintos sectores de la población.

La mandataria federal sostuvo que, durante administraciones anteriores encabezadas por el PRI y el PAN, los apoyos sociales eran utilizados con fines electorales y, afirmó, incluso se condicionaban a cambio del voto.

Sheinbaum Pardo contrastó esa práctica con el modelo actual y cuestionó a quienes critican la entrega de apoyos económicos como parte de la política social de su gobierno.

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Además, adelantó que uno de los objetivos de su administración será robustecer los apoyos para jóvenes que cursan una licenciatura, aunque aclaró que esto no significa que vaya a crearse, al menos por ahora, un nuevo programa social.

El planteamiento forma parte de la estrategia del Gobierno federal para ampliar las oportunidades educativas y evitar que las condiciones económicas se conviertan en un obstáculo para que los jóvenes continúen con sus estudios universitarios.

Ante las críticas por el crecimiento de los programas de apoyo, Sheinbaum Pardo defendió la política social de su administración y lanzó un mensaje a sus detractores. Recordó que, durante gobiernos del PRI y PAN, los apoyos podían utilizarse para “comprar el voto” o condicionarse a quienes acudían a votar por determinado partido o candidato.

Con ello, la jefa del Ejecutivo buscó marcar distancia entre los programas sociales de su gobierno y las prácticas electorales que, denunció, caracterizaron a administraciones anteriores.

La discusión sobre los programas sociales vuelve así al terreno político, particularmente rumbo a las elecciones de 2027, mientras el Gobierno federal perfila nuevas medidas para ampliar los apoyos dirigidos a estudiantes y otros sectores de la población.