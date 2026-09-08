Gobierno analiza rumbo de la planta en Topolobampo

Integrantes de Greenpeace y de comunidades de Topolobampo, al manifestarse ayer contra la fábrica suiza-alemana.

La Jefa del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, informó que su gobierno mantiene una consulta con las comunidades de la laguna de Ohuira, en Topolobampo, Sinaloa, ante los incumplimientos señalados por habitantes respecto a compromisos de la empresa responsable de la planta de amoniaco y las preocupaciones por posibles impactos ambientales.

La mandataria fue cuestionada durante la conferencia mañanera sobre el tema, luego de que integrantes de Greenpeace México realizaron una protesta pacífica en el Zócalo de la Ciudad de México para pedir la cancelación del proyecto de la empresa Grupo Proman, Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), al considerar que representa un riesgo para el ecosistema, la salud y las comunidades de la región.

El Tip: Comunidades indígenas denuncian que con la edificación de la planta se violan sus derechos territoriales y ecológicos mediante consultas presuntamente amañadas.

Sheinbaum aclaró que la construcción de la planta de amoniaco continúa y que el proyecto no ha sido cancelado, pero señaló que antes de tomar una determinación se concluirá el proceso de diálogo con las comunidades: “Hasta que se termine esto no se toma una decisión. La gente está yendo a las asambleas, está participando y, como siempre, nada a la fuerza, sino siempre todo por la razón”.

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La mandataria explicó que autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Secretaría de Gobernación (Segob), Conagua y otras dependencias mantienen reuniones con las comunidades para conocer sus planteamientos y atender sus inquietudes.

2 mil 200 t de amoniaco al día es la producción proyectada

Detalló que una parte de las inconformidades está relacionada con compromisos asumidos por la empresa que no se han cumplido, además de preocupaciones por la contaminación que generaría la operación de la fábrica: “Se está trabajando para que la empresa cumpla con esos compromisos. Hay otros que tienen que ver con la propia contaminación de la zona, que ya existe”.

Sheinbaum Pardo señaló que el objetivo es garantizar que el estudio de impacto ambiental sea adecuado y que, en caso de existir afectaciones, se establezcan medidas de mitigación del daño ambiental.