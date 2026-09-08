Zar antidrogas de EU alista posible regreso a México; busca conocer programas contra adicciones

Sara Carter, zar antidrogas de Estados Unidos, podría regresar próximamente a México para conocer programas de prevención basados en cultura y deporte, adelantó la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien destacó que el gobierno estadounidense comienza a reconocer el consumo de drogas como un asunto de salud pública y no únicamente como un problema de seguridad.

Ese cambio, sostuvo la mandataria durante su conferencia matutina, aparece en un documento difundido por Carter que plantea la necesidad de atender las adicciones desde un enfoque de salud. “Por primera vez reconocen la necesidad de atender el consumo de drogas como una política nacional de salud pública”, afirmó durante su conferencia matutina.

A partir de los contactos que ya ha mantenido con México, Carter mostró interés en conocer acciones como México Canta y Boxeando por la Paz, de acuerdo con la Presidenta. También contempló acudir a un concierto relacionado con esas actividades, aunque no se informó de una nueva fecha para su visita.

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🇲🇽🇺🇸 Sheinbaum: EU también debe asumir su parte frente al consumo de drogas



La presidenta @Claudiashein consideró que el documento presentado por Sara Carter refleja un reconocimiento en Estados Unidos sobre la necesidad de atender el consumo de drogas como un problema de salud… — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) September 8, 2026

Dentro de la relación bilateral, la Presidenta volvió a colocar sobre la mesa la responsabilidad que corresponde a cada país. Aseguró que el flujo de fentanilo desde México hacia Estados Unidos disminuyó más de 70 por ciento, reducción que atribuyó a los operativos desplegados de este lado de la frontera y que, dijo, ha sido reconocida por autoridades estadounidenses.

Como contraparte, señaló que Estados Unidos enfrenta tareas relacionadas con la distribución interna de narcóticos, el consumo y el lavado de dinero. También recordó que existe producción de metanfetaminas dentro de territorio estadounidense, por lo que sostuvo que el combate al fenómeno requiere responsabilidades en ambos lados de la frontera.

Aun con ese cambio de enfoque, la mandataria aclaró que el Gobierno mexicano no conoce qué medidas concretas ha adoptado Estados Unidos para trasladarlo a su política interna “No sé qué tanto hayan avanzado, pero por lo menos ya hay un reconocimiento”, señaló al referirse al enfoque de salud pública que atribuyó a Carter.

Respecto del combate al tráfico, la Presidenta insistió en que la estrategia bilateral no puede concentrarse únicamente en lo que ocurre en México. Su planteamiento volvió a colocar el consumo, la distribución y los recursos financieros vinculados con las drogas como tareas que Estados Unidos debe atender dentro de su propio territorio.

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MSL