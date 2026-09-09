Oposición critica la estrategia de seguridad de 4T

DURANTE EL ANÁLISIS del Segundo Informe de Gobierno en materia de política interior, diputados de oposición cuestionaron la estrategia de seguridad del Gobierno federal, al señalar que las cifras reportadas en el documento no corresponden con la realidad que enfrentan distintas regiones del país.

Gibrán Ramírez (MC) sostuvo que existe una diferencia entre informar sobre las actividades realizadas por las dependencias y demostrar que las condiciones de seguridad y paz están cambiando. Cuestionó que acciones como ferias de servicios, conferencias y foros sobre cultura de paz sean presentadas como resultados en materia de gobernabilidad, al considerar que gobernar implica atender los conflictos y evitar que deriven en violencia.

EL TIP: EL PLENO del Senado también arrancó la glosa del 2.o Informe de Labores en materia de política interior, con la confrontación de posturas entre la oposición y el oficialismo.

Señaló que persisten asesinatos de presidentes municipales, opositores, activistas, defensores ambientales, líderes comunitarios y periodistas, además de desapariciones, desplazamiento forzado y violencia en entidades como Sinaloa, Michoacán, Oaxaca y Guerrero.

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El priista Andrés Cantú advirtió que la glosa del informe no debe reducirse a un intercambio de cifras entre partidos, sino servir para evaluar la gobernabilidad, el Estado de derecho, la seguridad, la libertad de expresión y el combate a la corrupción, que continúa afectando la confianza ciudadana, y llamó a fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la división de poderes.

Para la panista Margarita Zavala el Informe en política interior es un catálogo de mentiras, y se quiere hacer creer que México vive en paz, pero los números no dan. Solicitó una revisión pública y técnica de la metodología utilizada por el gobierno para el conteo de homicidios y otros delitos graves y desaparecidos.

INSTALAR una feria durante unos días no significa recuperar un territorio; dar una conferencia sobre prevención del delito no significa prevenir el delito GIBRÁN RAMÍREZ, Diputado de MC



La morenista Elena Segura defendió la política interior impulsada por la 4T y sostuvo que la gobernabilidad democrática no debe confundirse con control político. Aseguró que la actual administración apuesta por el diálogo, la mediación, el respeto a los derechos humanos y la construcción de acuerdos.