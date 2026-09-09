SHCP reduce estimación de crecimiento y de déficit

PARA EL PRÓXIMO, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deterioró sus estimaciones de crecimiento económico de 0.4 puntos porcentuales, al pasarla de un rango de 1.9 a 2.9 por ciento, previsto en los Pre-Criterios de Política Económica 2027, presentada en abril, a 1.5 a 2.5 por ciento en los Criterios Generales; así como un aumento en el déficit al pasar de 3.5 a 3.9 por ciento.

En el documento de Criterios Generales explicó que en el caso del Producto Interno Bruto (PIB), se encuentra por encima del rango previsto para este año de entre 1.0 y 2.0 por ciento; sin embargo, es inferior a lo que se anticipó en los Pre-Criterios para el próximo año.

“En 2027, la economía mexicana crecerá entre 1.5 y 2.5 por ciento real anual, por encima del rango previsto para 2026, con una expansión sustentada principalmente en la fortaleza del mercado interno y en las acciones del Gobierno de México para elevar el bienestar y ampliar las capacidades productivas del país con nuevas inversiones en infraestructura, incentivadas por el dinamismo de los proyectos de inversión pública en el marco del Plan México”, destacó.

1.2 Bdp se estima de ingresos por servicios de empresas públicas

Sobre los Requerimientos Financieros del Sector Público —la medida más amplia del déficit que indica cuánto financiamiento necesita el Gobierno para cubrir sus gastos—, registró un aumento de 0.4 puntos porcentuales respecto de lo previsto por los Pre-Criterios.

Con ello, el balance presupuestario pasó de un déficit de 3.0 a 3.4 por ciento del PIB y el superávit primario se redujo de 1.1 a 0.6 por ciento, mientras que la deuda pública, medida por el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público mantuvo para 2027 una previsión de 55.0 por ciento del PIB.

El escenario macroeconómico también fue modificado. Hacienda mantuvo su expectativa de inflación para el cierre de 2027 en 3.0 por ciento, pero elevó de 5.5 a 6.0 por ciento la tasa de Cetes a 28 días y redujo de 18.60 a 18.00 pesos por dólar su estimación del tipo de cambio al cierre del año. En contraste, aumentó de 54.7 a 61.8 dólares por barril el precio promedio esperado para la mezcla mexicana de petróleo.