Van por fiscalización más rigurosa en 2027

Con un endurecimiento de los mecanismos de cobro y fiscalización, sin la creación de nuevos impuestos, el Gobierno federal busca elevar la recaudación en 2027 y financiar los programas sociales. También ampliará la base de contribuyentes e incrementará la vigilancia al comercio electrónico, la venta de combustibles, a los contribuyentes con adeudos; además, cerrará el camino a las factureras para evitar la evasión y la elusión fiscal.

EL DATO: PARA DAR certeza jurídica tras su cambio de naturaleza, en el documento se aclara que las Empresas Públicas del Estado pagarán contribuciones, salvo el ISR.

Con ello, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) busca que los ingresos tributarios sean de 6.26 billones de pesos, lo que representa un máximo histórico de 15.9 por ciento como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), dentro de una estrategia que le da mayor capacidad al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para detectar operaciones, retener impuestos y recuperar adeudos.

UN AÑO COMPLICADO ı Foto: Especial

“Esta estrategia responde a la necesidad de asegurar que los ingresos públicos sean suficientes para financiar los programas sociales prioritarios, los proyectos de infraestructura estratégica y las obligaciones del Estado, sin comprometer la sostenibilidad de la deuda pública”, destacó la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2027.

TE RECOMENDAMOS: La SHCP deterioró sus estimaciones de crecimiento económico SHCP reduce estimación de crecimiento y de déficit

La SHCP propuso que las plataformas digitales amplíen las retenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para personas morales: 50 por ciento si cuentan con Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y 100 por ciento si carecen de éste, así como 100 por ciento en casos de residentes en el extranjero o pagos enviados a cuentas fuera del país.

También estableció una retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 2.5 por ciento para personas morales que operen mediante plataformas y de 20 por ciento si no proporcionan RFC. Asimismo, propuso ampliar la base de cobro de 3.5 millones a cinco millones de pesos para personas físicas en el Régimen Simplificado de Confianza (Resico), medida que incentivará la formalidad toda vez que las obligaciones fiscales se cumplen de forma simplificada y se otorgan beneficios.

Para el caso de las personas morales, aumenta el límite máximo de Resico de 35 millones de pesos a 50 millones de pesos anuales. Además, sugiere al Congreso de la Unión una exención del ISR para los contribuyentes que se dedican a la pesca, ganadería y agricultura que generen ingresos anuales de hasta un millón de pesos.

Tanto la SHCP y el SAT mantienen acciones contra empresas que simulan operaciones. Para ello, buscan que se modifique la Ley del ISR para evitar el abuso de pérdidas fiscales y deducciones. De acuerdo con la Miscelánea Fiscal, se propone que estandarizar el monto de descuentos autorizados para que las empresas puedan aplicarla en cada ejercicio fiscal.

Si las deducciones empresariales superan 96.67 por ciento de los ingresos acumulables, las erogaciones correspondientes realizadas con factureras representan, en promedio, el 10 por ciento; por ello, se propone un límite en las rebajas.

En combustibles, se planteó que comercializadores distintos de fabricantes, productores e importadores calculen el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) sobre la diferencia positiva entre unidades vendidas y adquiridas. El SAT podrá contrastar inventarios, controles volumétricos, CFDI y pedimentos. El documento precisa que el impuesto no deberá trasladarse al consumidor.

También están verificados el programa de regularización, la condonación de 100 por ciento de multas, recargos y gastos de ejecución bajo determinados requisitos, el esquema de retorno de capitales con tasa de 7.5 por ciento, y el nuevo programa de verificación a contribuyentes del Título III de la Ley del ISR.