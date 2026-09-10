Estar en uno y hacer campaña por otro

Con la novedad de que llegó a la mañanera el tema de la intención del diputado Pedro Haces de que los integrantes de la CATEM, central obrera que encabeza —y que se ha señalado afín a la 4T—, puedan tener participación política en Morena, pero también en otras fuerzas políticas. Haces prendió las alertas, porque actualmente ocupa una curul a la que llegó a instancias del partido guinda. “Le correspondería a Morena definir qué corresponde en este caso… porque entró como diputado plurinominal de Morena… definir si está haciendo campaña por otro partido, si eso lleva una sanción o no”. Le preguntaron a la mandataria si el actuar de Haces Barba —quien el fin de semana apareció en un acto con el panista Enrique Vargas— no podría representar un “zigzagueo”. “Pues no puede ser de un partido político y andar haciendo campaña por otro, eso ya no es ni zigzaguear, eso ya está como que no viene al caso ¿no?… Digo, eso está muy extraño”. Ahí el mensaje.