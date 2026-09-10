Para que no quede duda

El que asombró a todos con su creatividad para demostrar de dónde es oriundo fue el senador emecista Luis Donaldo Colosio Riojas, quien, nos dicen, ya anda más preocupado que ayer de que le crean que él es más sonorense que regio. Y es que aunque para muchos bastaría con mostrar el acta de nacimiento, el joven legislador —que podría ser postulado a la gubernatura de Sonora por MC—, decidió que eso es muy ordinario. Así que mejor compartió la invitación de su bautizo que da fe de la fecha y lugar de su nacimiento, además del sitio donde le borraron el pecado original: la iglesia de Santa María Magdalena, Sonora. Una prueba, más clara ni la luz del día, nos dicen, de que, aun cuando anduvo jugando a ser alcalde en otro estado, sus raíces son sus raíces —o sus aspiraciones—. “Yo he sido sonorense toda mi vida. Todas mis inscripciones académicas me he registrado como sonorense, como originario de Magdalena de Kino, Sonora”, ha marcado y remarcado. Okeeeey.