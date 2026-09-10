Solidaridad con Enrique Acevedo

Nada le ayuda a Morena y a la Cuarta Transformación, nos comentan, el senador por Coahuila Luis Fernando Salazar Fernández, quien ayer lanzó una amenaza directa al periodista Enrique Acevedo: “Vamos a ir tras de ti por vulgar mentiroso”, le escribió en redes. Y todo porque al legislador le molestó la publicación de un reportaje que da cuenta de un presunto arreglo entre la senadora morenista Julieta Ramírez y la Justicia de Estados Unidos. Sus palabras recibieron de inmediato señalamientos de desaprobación —incluso de sus propios compañeros— y también de condena. No se puede pasar por alto que en el país decenas de periodistas han sido perseguidos y asesinados. Luego a Salazar, quien, nos comentan, no se caracteriza por su productividad legislativa o sus habilidades argumentativas en tribuna, se le hizo fácil borrar la amenaza y decir que respeta la libertad de expresión. Enrique acusó recibo de la amenaza directa y pública del senador y ha estado sumando —no podría ser de otra manera— manifestaciones de solidaridad tras esta lamentable embestida contra él y contra la libertad de expresión.