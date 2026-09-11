Alistan facilidad tributaria para los pequeños y micro negocios

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció ayer una serie de medidas que forman parte de los mecanismos de recaudación fiscal del Paquete Económico 2027, con los que el Gobierno federal pretende facilitar trámites largos, engorrosos y costosos a las pequeñas unidades económicas, como tortillerías, talleres, restaurantes y tiendas de abarrotes, además de actividades del sector primario.

De acuerdo con la mandataria federal, las medidas fueron construidas a partir de los planteamientos realizados por representantes de distintas cámaras empresariales. Durante la conferencia presidencial, el jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, explicó que las medidas forman parte del paquete enviado al Congreso para simplificar las obligaciones tributarias de los pequeños negocios.

Explicó que existen cuatro millones 178 mil 276 contribuyentes, entre personas físicas y micronegocios, que pueden ubicarse en el esquema simplificado para actividades empresariales, profesionales y de arrendamiento, con ingresos anuales de hasta 3.5 millones de pesos.

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Como parte de la propuesta, el límite de ingresos para acceder a este régimen aumentaría de 3.5 a cinco millones de pesos anuales. Para el caso de las empresas, el límite de ingresos del Régimen Simplificado de Confianza (Resico) pasaría de 35 a 50 millones de pesos.

El funcionario agregó que se contempla la posibilidad de realizar pagos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de manera trimestral, en lugar de mensual, además de permitir pagos a plazos para quienes no hayan presentado sus declaraciones mensuales, sin que tengan que abandonar el régimen simplificado para incorporarse al régimen general.

En el caso del sector primario, el ingreso exento de ISR aumentaría de 900 mil a un millón de pesos.

Una de las principales alternativas planteadas por el SAT consiste en ofrecer la posibilidad de pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) mediante una tasa directa de siete por ciento, a cambio de eliminar la obligación de llevar la contabilidad específica relacionada con la acreditación y recuperación de este impuesto.

Martínez Dagnino señaló que las pequeñas empresas han planteado que el proceso contable para determinar y recuperar el IVA representa una carga administrativa importante, por lo que la alternativa de una tasa directa busca reducir esos procedimientos.

Además, se plantea que el ISR y el IVA puedan cubrirse mediante una sola declaración, con lo que se busca concentrar y simplificar las obligaciones fiscales de pequeños contribuyentes.

Para estas empresas también se contempla duplicar las tasas de depreciación aplicables a determinados gastos e inversiones utilizados para sus actividades, entre ellos, equipo de cómputo y vehículos.

Las modificaciones y facilidades fiscales, dijo el titular del SAT, podrían permitir que el padrón de contribuyentes agregue 1.6 millones de personas y micro y pequeñas empresas.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, también detalló una serie de medidas para disminuir la carga administrativa que enfrentan los pequeños negocios en el seguro social.

Entre los cambios se encuentra un registro digital para empresas que requerirá únicamente 14 campos adicionales a la e.firma. El segundo mecanismo será una contribución integrada, mediante la cual los patrones podrán descargar desde un solo punto los formatos correspondientes tanto del pago de impuestos como de las cuotas de seguridad social.

Robledo Aburto explicó que esta herramienta se desarrolla en coordinación con el SAT y se prevé que esté disponible en noviembre de 2026. Destacó que será la primera ocasión en que los sistemas de ambas instituciones se interconecten para facilitar estos procesos.

El IMSS también simplificará los movimientos afiliatorios que realizan las empresas, como las altas y bajas de trabajadores y las modificaciones salariales.

Se plantea, además, que las microempresas puedan quedar exentas de presentar la determinación anual correspondiente a febrero, además de recibir acompañamiento en materia de prevención de accidentes laborales.

En este sentido, el IMSS también sustituirá la Tarjeta de Identificación Patronal (TIP) física por una versión completamente digital. Otra de las modificaciones será la simplificación de la reactivación de registros patronales.

El director del Seguro Social reconoció que este procedimiento podía implicar numerosos requisitos y tiempos de espera de hasta dos o tres meses, situación que había generado quejas recurrentes entre empleadores.

En materia laboral, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, informó que se simplificará la inscripción de las microempresas con la captura de 14 campos —anteriormente eran 80— en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (Repse).

La validación de estos requisitos se realizará de manera automática al ingresar al sistema a través de la e.firma, con lo que se reducirá la revisión actual de documentos. Otro de los cambios será la disminución del plazo para obtener una resolución. El tiempo de respuesta pasará de 20 a cinco días hábiles.

Puntos clave

Propuesta de los nuevos beneficios.