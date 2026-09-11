Autorizan súper

Y fueron los vecinos de Lomas Verdes, en el municipio de Naucalpan, los que encendieron las alertas y lanzaron una petición de auxilio al presidente municipal, Isaac Martín Montoya. No está claro que los vaya a ayudar porque fue su directora de Desarrollo Urbano del municipio, Nina Izábal Martínez la que dio el permiso para que se construya, en medio de una zona llena de escuelas, una tienda de conveniencia que tendrá venta libre de alcohol. Lo peor de todo, nos comentan, es que para conceder ese permiso no medió consulta alguna con los habitantes de la colonia ni con los padres de los menores que acuden ahí a diversos colegios. En este caso, nos hacen ver, a sólo 30 metros de donde estará la tienda se encuentra la primaria Edgar Morin y a menos de 150 metros está otro centro escolar, un hospital y el Colegio Alemán Alexander von Humboldt. Nadie se explica por eso cómo es que de pronto apareció la manta con los datos de aprobación del municipio. Uf.