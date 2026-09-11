“El México real…”, según Romero

Que nadie más que los propios panistas pudo entender la lógica del líder blanquiazul, Jorge Romero, para irse de excursión política a Europa con el fin, según él, de exponer la realidad de México. Y es que en varios videos en los que aparece él y otros panistas de élite: Santiago Taboada, Mariana Gómez del Campo y Michel González, se les puede ver “luchando por un México más libre” con el fondo de emblemáticas postales o desayunando rico junto a líderes partidistas extranjeros en Bruselas, Bélgica, y Berlín, Alemania. El video favorito de las redes —o el que resultó más vapuleado— fue el que muestra a Romero y compañía caminando por las empedradas calles de la capital de la Unión Europea mientras recrimina que el Gobierno mexicano y el partido en el poder no saben nada “del México real, el de a de veras, el que vivimos tooodos los demás”, frase que catapultó al dirigente de Acción Nacional, a quien usuarios de Internet le hicieron ver lo chistoso que se ve —por decir menos— “haciendo territorio” en nada menos parecido al México real. ¿Qué tal?