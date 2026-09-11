Golpe a Los Ardillos y a Los Tlacos

Dos sucesos relevantes que contribuyen de manera destacada en la seguridad ocurrieron ayer, nos hacen ver. Por un lado, la Fiscalía General de la República —que encabeza Ernestina Godoy— obtuvo prisión preventiva oficiosa contra 15 presuntos integrantes del grupo delictivo conocido como Los Ardillos. A los detenidos hace unos días en Acapulco se les acusó de acopio y portación de armas, además de posesión de cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, por lo que permanecerán en el Centro Regional de Reinserción Social de Chilpancingo. Es sabido que ese grupo criminal tenía asolado al puerto. No fue el único hecho importante, pues la fiscalía estatal —a cargo de Zipacná Torres— logró que un juez de control vinculara a proceso y mantuviera en prisión preventiva a Simitrio “N”, exdirector de movilidad del municipio de Tlapa de Comonfort, por su probable responsabilidad en el delito de extorsión agravada en contra de una empresa. Simitrio “N”, se ha reportado, formaría parte además de otro de los grupos delictivos a los que la entidad ha golpeado: Los Tlacos. Pendientes.