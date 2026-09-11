Medió una invitación

Nos hacen ver que fue a invitación hecha el pasado mes de agosto por el Instituto Nacional Electoral, que encabeza Guadalupe Taddei, que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, acudió ayer a la ceremonia de inicio del proceso electoral 2026-2027 en representación de la Presidenta de la República. Se ha conocido que el órgano electoral convocó también a otros Poderes, Legislativo y el Judicial. Lo anterior viene a cuento porque se ha querido generar una controversia por la presencia de la titular de la Segob, pues no ha faltado quien lo asocie con acciones del pasado. Sin embargo, revisando a detalle, parecen salirse de lógica algunos cuestionamientos porque claramente se pudo ver que la presencia de Rodríguez fue institucional y no tuvo intervención alguna. —“¿Regresa la Secretaría de Gobernación al INE?”, le preguntaron a Taddei. “No... En todos los procesos, al inicio, se invita a los tres Poderes de la Unión… No hay nada de extraño y la presencia de la Presidenta en la persona de la secretaria de Gobernación es bienvenida al Instituto”, respondió.