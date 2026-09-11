Sheinbaum anuncia más de 3 mil consultorios para Chiapas, Oaxaca y Campeche

Durante su gira de rendición de cuentas por Chiapas, Oaxaca y Campeche, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una ampliación de la atención primaria de salud con 3 mil 86 consultorios, además de hospitales, viviendas, carreteras y obras de infraestructura.

En Oaxaca, informó que entre septiembre y diciembre se habilitarán mil 600 consultorios del IMSS-Bienestar, que comenzarán a operar en enero de 2027. Tendrán medicamentos y serán atendidos por médicos, enfermeras y otros profesionales, incluidos jubilados.

“Prácticamente vamos a hacer mil 600 consultorios aquí en Oaxaca”, afirmó en el Auditorio de la Guelaguetza.

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Explicó que se crearán comités comunitarios para apoyar en su mantenimiento y que cada consultorio tendrá una farmacia con 60 medicamentos para la atención primaria.

Gira de rendición de cuentas: Honestidad y resultados, en el Auditorio Guelaguetza, en Oaxaca.



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En Chiapas, anunció la adecuación de mil 300 consultorios del IMSS-Bienestar antes de que concluya 2026, con inicio de operaciones en enero próximo.

“En enero iniciamos con los mil 300 consultorios”, dijo Sheinbaum, quien señaló que también se convocará a médicos, enfermeras y enfermeros, incluidos jubilados, para reforzar la atención en comunidades alejadas.

Gira de rendición de cuentas: Honestidad y resultados en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.



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En Campeche, la meta será de 186 consultorios, que serán rehabilitados entre septiembre y diciembre.

“Ahora decidimos hacer 12 mil consultorios para la atención primaria; aquí en Campeche van a ser 186 consultorios en todo el estado”, señaló.

Aclaró que los espacios permitirán atender enfermedades que no requieran hospitalización y entregar medicamentos de manera gratuita.

También anunció una convocatoria para profesionales de la salud, incluidos médicos jubilados, quienes podrán participar sin perder su jubilación.

Gira de rendición de cuentas: Honestidad y resultados en Campeche.



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La gira incluyó anuncios de infraestructura. En Oaxaca, la mandataria reportó 57 mil 750 viviendas, la construcción de la presa Mujer Solteca y la conclusión del Aeropuerto Internacional de Puerto Escondido.

También destacó “Ñuu Tata”, proyecto que contempla tres hospitales: uno del IMSS, otro del ISSSTE y uno más del IMSS-Bienestar.

En Chiapas, informó de 70 mil 500 viviendas para personas con ingresos menores a dos salarios mínimos, hospitales en Palenque, San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez, así como la modernización de Puerto Chiapas y la construcción de la carretera Palenque-Ocosingo.

En Campeche, anunció 27 mil 450 viviendas del programa Vivienda para el Bienestar y un acueducto para llevar mil 300 litros de agua por segundo a la ciudad de Campeche. También informó de obras carreteras, caminos artesanales y la rehabilitación del ramal de Palizada.

Sheinbaum destacó además el Tren Maya de carga, la planta de pasteurización de leche y proyectos para aumentar la producción de arroz y carne. Señaló que 242 comunidades indígenas recibieron recursos de manera directa y anunció cinco Centros de Educación y Cuidado Infantil para hijos de madres trabajadoras.

En las tres entidades, defendió los Programas de Bienestar. En Oaxaca, dijo que 517 mil 450 adultos mayores reciben pensión, mientras que en Chiapas cerca de medio millón son beneficiarios.

“Los Programas de Bienestar es el amor convertido en política pública”, agregó.

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MSL