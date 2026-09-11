Somos… peleoneros

Nos hacen ver que, en muy poco tiempo, el nuevo partido con registro nacional Somos está ganando mucha fama, aunque ésta no se deba a sus propuestas o plataforma política sino a la estela de pleitos y polémicas en los que parece que son expertos sus integrantes. El ejemplo más reciente de esta suerte ocurrió en Chiapas, donde la organización celebró una asamblea para definir su dirigencia en ese estado. Ese objetivo, dicen, quedó en último plano, ya que los desacuerdos internos no alcanzaron a dirimirse en el diálogo, por lo que terminaron eligiendo el camino de la violencia. Varios videos dejaron ver el estilo con el que el partido rosa resuelve sus diferencias: entre golpes, gritos y empujones. Cuentan que el principal culpable de este vergonzoso episodio fue el aspirante a dirigente Jorge Iván Alfaro, quien se quiso poner abusado al colarse a la contienda interna sin haberse registrado debidamente. También nos compartieron que Alfaro Morales quedó evidenciado por sus presuntos lazos con el PRI. Atentos.