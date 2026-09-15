CSP rechaza ingreso de militares de EU

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum rechazó que México autorizara el ingreso de militares estadounidenses en condiciones distintas a las establecidas por el país y criticó a medios que difundieron esa versión con base en fuentes dudosas.

Además, acusó a sectores de Estados Unidos de intentar convertir a nuestro país en un tema de debate rumbo a las elecciones de noviembre y rechazó las versiones sobre una eventual intervención militar en territorio nacional para combatir al crimen organizado.

La mandataria federal cuestionó la difusión de información sin sustento y reafirmó que la relación bilateral en materia de seguridad debe basarse en la coordinación, pero sin subordinación.

La controversia surgió luego de que algunos medios revelaran un supuesto documento interno del Departamento de Estado, en el que se citó una encuesta aplicada a mil mexicanos mayores de 18 años.

De acuerdo con la publicación, una mayoría de los encuestados respaldaría acciones directas del gobierno de Trump contra los cárteles en México, incluidos ataques a laboratorios de drogas y la captura de líderes criminales sin notificación previa a las autoridades mexicanas.

Sheinbaum Pardo cuestionó la veracidad del documento, al señalar que el medio no difundió el informe completo, no identificó a la empresa responsable del sondeo y tampoco presentó las preguntas ni porcentajes específicos. Consideró que este tipo de publicaciones buscan influir en el electorado estadounidense y generar la percepción de que la población mexicana respalda una intervención extranjera.

Frente a estas versiones, la Presidenta destacó las declaraciones del Comando Norte de EU, organismo que reconoció la colaboración bilateral en materia de seguridad. También se refirió a las afirmaciones del secretario de Estado, Marco Rubio, quien reconoció que nuestro país trabaja más que nunca contra el crimen organizado, aunque consideró que los esfuerzos todavía son insuficientes.

Insistió en que cualquier ampliación de la cooperación con Washington deberá respetar la soberanía nacional.

“Nosotros siempre lo vamos a defender: que no haya intervención, que no haya injerencia, que solamente hablemos de coordinación, y además sin subordinación”, enfatizó la mandataria.

Finalmente, Sheinbaum Pardo aseguró que la mayoría de los ciudadanos mexicanos rechaza cualquier forma de injerencia extranjera y afirmó que el Gobierno de México mantendrá una relación de cooperación con Estados Unidos, pero bajo los principios de soberanía, coordinación y respeto mutuo.