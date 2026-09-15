“No es sólo crecimiento, sino distribuir la riqueza”

La jefa del Ejecutivo, ayer, en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

La Presidenta Claudia Sheinbaum defendió su política de vivienda, en beneficio de 12 millones de familias durante su sexenio, y planteó que el debate económico no debe centrarse únicamente en cuánto crece el país, sino en cómo se distribuye la riqueza.

Durante la presentación de resultados del 2.º Informe de Gobierno, la mandataria destacó que el programa Vivienda para el Bienestar representa una inversión anual cercana al 1.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y se estima la generación de alrededor de 2.4 millones de empleos asociados a 667 mil viviendas contratadas a la fecha.

En este sentido, cuestionó las posturas que reducen el desempeño de un país al comportamiento del PIB y defendió una visión de desarrollo que incluya mejores condiciones de vida para la población.

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“Hay toda una corriente de pensamiento que habla de que no necesariamente debemos seguir creciendo. Más allá de que deberíamos tener un mayor crecimiento, el problema no era sólo el crecimiento, sino la distribución de la riqueza”, expresó.

Además, Sheinbaum Pardo señaló que, aunque el crecimiento económico del país es importante, no representa por sí mismo una medición suficiente del desarrollo nacional, debido a que un aumento en la producción o en el PIB no necesariamente se traduce en mejores condiciones para las personas.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega, detalló que las 667 mil viviendas contratadas se distribuyen en 766 proyectos en todo el país, de las que 277 mil viviendas están en obra del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste).

En tanto, 89 mil ya fueron asignadas, lo que representa un avance de 37 por ciento de la meta de 1.8 millones de viviendas, con una inversión acumulada de 75.9 mil millones de pesos.

El director general del Infonavit, Octavio Romero, señaló que el Gobierno tiene contratadas cerca de 533 mil viviendas, de las que 223 mil 359 están en obra y la meta es que en diciembre haya 167 mil más; además, se han colocado 37 mil 407 viviendas. Por su parte, fueron reestructurados cuatro millones 856 mil créditos impagables: 536 mil fueron liquidados y cuatro millones 320 mil recibieron reducciones de montos y de tasas de interés, así como pagos mensuales fijos.

El funcionario puntualizó que la cartera vencida del Infonavit ha disminuido 2 por ciento, ya que en septiembre de 2024 ascendía a 608 mil millones de pesos, mientras que en agosto pasado se ubicó en 597 mil.

DEFIENDE A DOCENTES. Durante la conferencia mañanera, la Presidenta reivindicó el papel de maestras, maestros y de las escuelas públicas ante los resultados de PISA.

La jefa del Ejecutivo federal acotó que los avances registrados en las escuelas públicas son resultado del trabajo cotidiano de los docentes, quienes, dijo, han contribuido a mantener y fortalecer la educación en el país.

Destacó que no es correcto responsabilizar únicamente a las y los maestros por los resultados educativos, pues el desempeño escolar también está relacionado con las condiciones sociales, económicas y de infraestructura en las que se desarrolla el proceso de enseñanza.

En este sentido, destacó que las comunidades escolares han sostenido el sistema educativo nacional y han permitido que miles de estudiantes continúen con su formación.

Critica viajes a Europa en medio de proceso electoral

| Por Claudia Arellano |

DURANTE LA MAÑANERA del Pueblo, la Presidenta Claudia Sheinbaum criticó los viajes de integrantes de Acción Nacional a Europa y sostuvo que los partidos deben mantener cercanía con la población, particularmente cuando el país entra en una etapa de definiciones políticas rumbo a 2027.

La mandataria federal consideró “increíble” que uno de los partidos políticos del país decidiera trasladarse al continente europeo justo cuando inició el proceso electoral en México y comparó a sus integrantes con los grupos conservadores del siglo XIX.

“Imagínense que uno de los partidos políticos inicia el momento electoral en el país y decide irse a Europa. ¿No es de verdad increíble?”, expresó.

Sheinbaum Pardo también cuestionó los motivos del viaje y sugirió que los panistas podrían buscar que desde el extranjero se influya en los asuntos nacionales.

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“Son como los conservadores del siglo XIX. ¿A Europa? ¿A qué va a Europa? ¿A que desde afuera se influya en México?”, planteó la mandataria.

La Presidenta además arremetió contra los señalamientos de sus opositores y aseguró que han perdido credibilidad entre la población. “Cada vez son más mentirosos y cada vez la gente les cree menos”, afirmó.

Las declaraciones se producen en el contexto del inicio del proceso electoral, etapa en la que los partidos políticos deberán definir sus estrategias, fortalecer sus estructuras y preparar la selección de perfiles para los próximos comicios.

En ese escenario, la mandataria consideró que el PAN debería concentrarse en el trabajo territorial y en la construcción de una agenda propia, en lugar de realizar actividades en el extranjero.

La Presidenta insistió en que la política nacional debe mantenerse vinculada con las necesidades de la ciudadanía y cuestionó que los partidos de oposición busquen proyectar sus diferencias fuera del país.