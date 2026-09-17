Buscadoras irrumpen en festejos patrios

Madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas se manifestaron en, al menos, cuatro estados del país durante las celebraciones por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, para exigir a las autoridades un alto a la crisis de desapariciones y respuestas sobre el paradero de sus seres queridos.

En Colima, una mujer vestida de rojo y con un rosario colgado, integrante de un colectivo de búsqueda, preguntó a las autoridades que se encontraban en el templete observando el desfile, dónde debía acudir para que atendieran su caso.

Con una cruz en alto, la mujer reclamó directamente a la gobernadora Indira Vizcaíno: “Les digo a todos, únanse a esas mujeres buscadoras. Vean lo que está pasando en México; ésta que está aquí, ha sido atropellada aquí en Colima por injusticias. Indira, Indira, tengo dos años desde que te vi aquí”. Después de expresar su reclamo, la manifestante se retiró del lugar.

El Tip: organizaciones de buscadoras, provenientes de estados como Michoacán, Veracruz y Colima, llevan una semana viviendo en el plantón instalado afuera de la FGR.

En Mazatlán, Sinaloa, donde familiares denuncian una ola de desapariciones desde hace más de un año, una madre buscadora se colocó frente a los contingentes del desfile con una bandera que contenía el mensaje: “No normalicemos desapariciones. Ayudemos con difusiones”. La intervención generó aplausos entre los asistentes a la ceremonia cívica.

Mientras tanto, en Guanajuato, medios locales reportaron que elementos de la Policía estatal intentaron bloquear la protesta de familiares de cuatro jóvenes desaparecidos, entre ellos, Kevin Jesús Canchola Delgado. Al respecto, el secretario de Gobierno de la entidad, Jorge Jiménez Lona, afirmó que los agentes resguardaban a los manifestantes y que su intención no era obstaculizar la protesta.

En El Grito de Independencia, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo incluyó a las madres buscadoras en sus arengas. En la Ciudad de México, madres buscadoras llevaron a cabo su propio acto conmemorativo en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

La protesta fue encabezada por Margarita López e incluyó las proclamas tradicionales de Independencia y consignas dedicadas a las personas desaparecidas.