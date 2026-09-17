Exponen fisuras internas en Morena en 3 estados

Julieta Ramírez fue electa coordinadora estatal para BC, el 15 de septiembre.

LA PRESENTACIÓN de Eugenio Gino Segura en Quintana Roo, Verónica Díaz Robles en Zacatecas y Julieta Ramírez Padilla en Baja California abrió una nueva etapa para Morena en entidades donde enfrenta realidades políticas y sociales distintas.

Arturo Espinosa, del Laboratorio Electoral, sostuvo que, en Zacatecas, Verónica Díaz enfrenta el reto de una posible fractura interna vinculada al monrealismo, “los reclamos de José Narro Céspedes y las exigencias de transparencia sobre las encuestas”.

En Baja California, para Julieta Ramírez Padilla, su reto será “encabezar una definición que se produjo de manera independiente y en medio de diferencias entre grupos morenistas, además de la discusión sobre el rumbo del gobierno estatal”.

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En Quintana Roo, Morena coloca a Gino Segura, un político de 32 años, exsecretario de Finanzas del gobierno actual, al frente de la estructura morenista rumbo a 2027.

Este 15 de septiembre, el proceso no estuvo exento de tensión. Simpatizantes de Rafael Marín Mollinedo, exdirector de la Agencia Nacional de Aduanas de México, expresaron su inconformidad con gritos de “¡fraude!” durante el anuncio. El episodio mostró que la unidad proclamada por la dirigencia nacional debe traducirse en acuerdos con los grupos que quedaron fuera de la definición.

Luis Carlos Ugalde, expresidente del anterior Instituto Federal Electoral (IFE), cuestionó la utilización de la figura de los coordinadores de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, al considerar que podría vulnerar los plazos de precampaña y las reglas de fiscalización.

Los reclamos documentados en Zacatecas y Quintana Roo colocan a las encuestas en el centro del debate. En ambos casos, medios de comunicación reportaron inconformidades de simpatizantes de aspirantes que no resultaron designados.

Así, para los expertos, la presentación de los coordinadores estatales de Quintana Roo, Zacatecas y Baja California representa un avance en la definición de los perfiles que Morena busca impulsar rumbo a las elecciones de 2027.