Homicidios bajan 45% en la Noche de El Grito

La violencia homicida durante la noche de El Grito de Independencia se redujo casi a la mitad frente al año pasado. El país registró 28 víctimas este 15 de septiembre, contra 51 en la misma fecha del 2025, una diferencia de 23 casos que representa una baja de 45.1 por ciento y marca uno de los contrastes más claros entre ambas jornadas patrias, de acuerdo con el reporte preliminar del Gabinete de Seguridad.

El contraste no se limita a una sola fecha. Durante los primeros 15 días de septiembre de este año se contabilizaron 544 homicidios, frente a 838 en el mismo periodo del año anterior. La diferencia alcanza 294 víctimas, una reducción de 35.1 por ciento. En términos cotidianos, el promedio bajó de 55.9 a 36.3 casos por día, cerca de 20 asesinatos menos cada día.

A diferencia de 2025, cuando Chihuahua encabezó el registro del 15 de septiembre con siete víctimas, ningún estado superó tres casos este año. Baja California, Estado de México y Tabasco reportaron esta cifra cada uno. Les siguieron Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Sinaloa con dos casos cada uno.

Ese comportamiento prolonga la tendencia de los cortes consolidados. Agosto cerró con 40.8 homicidios diarios, contra 86.9 en septiembre de 2024, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). La disminución reportada por el Gobierno federal alcanza 53 por ciento, equivalente a 46 víctimas menos por día. El promedio preliminar de esta quincena, de 36.3, se ubica por debajo del mes anterior, aunque ambas mediciones no son directamente equiparables.

El Gobierno federal atribuye el descenso a la estrategia sostenida en cuatro ejes, atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación y coordinación con los estados.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, ha explicado que el intercambio de información busca convertir datos de inteligencia en investigaciones y operaciones contra estructuras criminales.

Los resultados operativos acompañan esa ruta. Entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de agosto de 2026, las autoridades federales reportaron en el país más de 67 mil 200 detenciones por delitos de alto impacto, 34 mil 353 armas aseguradas y más de 534 toneladas de droga y la inhabilitación de dos mil 771 laboratorios clandestinos.

Pese a la baja nacional, la violencia conserva una marcada concentración territorial. En el corte de enero a agosto, siete estados reunieron cerca de la mitad de los homicidios dolosos del país. Guanajuato, Baja California, Chihuahua y Sinaloa permanecieron entre las entidades con mayor peso, de modo que el descenso general convive con regiones donde la presión criminal sigue por encima del promedio.

García Harfuch marcó ese límite durante el informe de seguridad del 8 de septiembre: “Los avances alcanzados no deben interpretarse como una tarea concluida ni dar lugar a triunfalismos”.

Aunque los reportes son preliminares, el siguiente corte mensual permitirá saber si la reducción de la primera mitad del mes se mantiene tras la clasificación jurídica definitiva de las fiscalías estatales.

La SSPC integra los datos con información proporcionada por las fiscalías y dependencias federales y el SESNSP publica la estadística oficial consolidada.