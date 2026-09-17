Número 2 de Defensa encabeza desfile militar

La responsabilidad de abrir la marcha militar recayó en uno de los mandos de mayor rango del Ejército. A bordo del vehículo blindado Cimarrón, el general de División, diplomado del Estado Mayor Enrique Martínez López, subsecretario de la Defensa, encabezó la columna terrestre y pidió a la Presidenta Claudia Sheinbaum autorización para iniciar el desfile por el 216 aniversario de la Independencia.

Con 48 años de servicio desde su ingreso al Heroico Colegio Militar, el mando llegó a la jornada con una carrera que combina conducción de tropas, tareas de Estado Mayor, formación académica y representación diplomática. Nació el 10 de septiembre de 1963 y causó alta en el Ejército el 1 de septiembre de 1978, cuando inició su preparación castrense.

Desde entonces, ocupó responsabilidades en regiones estratégicas. Estuvo al mando de la Segunda Zona Militar, con sede en Tijuana, Baja California; la 43 Zona Militar, en Apatzingán, Michoacán; la 35 Zona Militar, en Chilpancingo, Guerrero, y el cuartel general de la Novena Región Militar, también en esa entidad.

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En unidades operativas encabezó el 78 Batallón de Infantería, asentado en el Campo Militar 1-A, así como el 56 Batallón de Infantería, en Guerrero, y la Primera Brigada de Policía Militar. Su trayectoria incluye responsabilidades de planeación e inteligencia dentro del Estado Mayor de la Defensa Nacional, donde dirigió la Sección Octava, especializada en contraterrorismo.

Por su formación en el sistema educativo militar, el subsecretario de la Defensa cursó la licenciatura en Administración Militar y el programa de Mando y Estado Mayor General en la Escuela Superior de Guerra. Más tarde, obtuvo la maestría en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacionales en el Colegio de Defensa, además del Curso Básico de Inteligencia.

La preparación del general también tuvo una vertiente internacional. Realizó un curso sobre Derecho Internacional Humanitario en San Remo, Italia, y representó a México como agregado militar y aéreo adjunto ante Alemania y Polonia, con sede en Berlín.

Dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional ejerció, además, como director general de Materiales de Guerra. Su ascenso a general de División, diplomado del Estado Mayor recibió la ratificación del Senado en noviembre de 2023.

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La hoja oficial de servicios registra la condecoración de Perseverancia Institucional por 45 años, Mérito Militar en grado de Banda, distinciones por su desempeño durante la emergencia de Covid-19 y el Plan DN-III-E, además de la Legión de Honor. Tras ocupar la Oficialía Mayor de la dependencia, Martínez López asumió la Subsecretaría de la Defensa Nacional, cargo con el que aparece en actos de 2026. Esa posición lo ubica en la estructura superior de la institución junto al secretario de la Defensa Nacional y los principales mandos militares.

A casi cinco décadas de su ingreso al Heroico Colegio Militar, asumió una de las responsabilidades de mayor exposición pública dentro del Ejército. Como comandante de la columna, el subsecretario encabezó el despliegue terrestre que mostró personal, unidades y equipo de las Fuerzas Armadas durante la conmemoración de la Independencia.