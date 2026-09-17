Rubio marca pendientes bilaterales en seguridad

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, vinculó la conmemoración del 216 aniversario de la Independencia de México con la agenda bilateral de seguridad y advirtió que ambos países aún tienen tareas pendientes frente al crimen organizado transnacional, el narcoterrorismo, la migración irregular y la violencia de los cárteles.

Al felicitar al pueblo mexicano por la fecha, el funcionario sostuvo que la relación entre ambas naciones tiene efectos directos para la seguridad y la prosperidad de los estadounidenses, por lo que afirmó: “Todavía tenemos mucho más trabajo por hacer juntos”.

23 países se encuentran en el catálogo estadounidense

El funcionario aseguró que, bajo el gobierno del presidente Donald Trump, Washington abrió “un nuevo capítulo” basado en mayor cooperación contra las organizaciones criminales.

“México es nuestro vecino, y pocas relaciones internacionales tienen un impacto más concreto en la seguridad y la prosperidad de los estadounidenses”, consideró Rubio al agregar que, a partir de esa cercanía, se mantienen prioridades compartidas en el fortalecimiento de ambas economías.

En su mensaje, colocó el combate a los cárteles entre los principales asuntos de la relación bilateral y afirmó que, durante años, los dos países enfrentaron una expansión de la delincuencia organizada transnacional, además de flujos migratorios sin control y grupos que el gobierno estadounidense identifica como narcoterroristas.

El secretario de Estado sostuvo que la violencia criminal ha afectado a comunidades mexicanas y relacionó el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense con cientos de miles de muertes. También atribuyó a Trump los “esfuerzos históricos” para enfrentar esos problemas mediante la colaboración con las autoridades de este país.

El jefe de la diplomacia estadounidense aclaró que su gobierno mantiene el compromiso con “un México seguro, libre y próspero”, al que describió como un socio fundamental para las próximas décadas.

Al concluir, el estadounidense expresó su felicitación al pueblo mexicano y los deseos de EU para que tenga “un Día de la Independencia lleno de alegría y orgullo”.