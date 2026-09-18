Alistan reapertura de cruce para el ganado mexicano

El próximo jueves, Estados Unidos reabrirá el puerto ganadero más concurrido con el que cuenta en Santa Teresa, para recibir de nueva cuenta al ganado mexicano a pie, como parte de la reanudación de las exportaciones que se vieron pausadas desde noviembre de 2024 a causa de la plaga de gusano barrenador.

La secretaria del Departamento de Agricultura estadounidense, Brooke Rollins, señaló que la reapertura paulatina en los puertos ha dado resultados para proteger al ganado en su país a la vez que se reanuda el comercio de manera segura.

“Esa ejecución está produciendo resultados. Y la visita de hoy se trató de asegurarnos de que sigamos protegiendo el ganado estadounidense a medida que el comercio se reanuda de manera segura. Nos tomamos un momento para reflexionar que, después de 100 días, sólo tenemos dos casos activos en nuestro país”, explicó la funcionaria.

De esta forma, el próximo 24 de septiembre se retomarán las exportaciones desde la estación cuarentenaria de San Jerónimo, Chihuahua, a Santa Teresa, Nuevo México, Estados Unidos, con un promedio de 800 cabezas durante la primera semana, confirmó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Se prevé que el número de animales incremente de manera paulatina hasta enviar mil 500 cabezas diarias a partir de la cuarta semana de exportación.

De este lado de la frontera, se reforzaron las medidas aplicadas en el puerto ganadero de Chihuahua, con el objetivo de reducir los riesgos de propagación del gusano, como parte de lo cual se adaptaron espacios para que los caninos detectores de la plaga realicen su trabajo de inspección junto a sus manejadores.

Además, se destacó la transición hacia el uso de aretes electrónicos del Sistema Nacional de Identificación Individual del Ganado (Siniiga) para la identificación del ganado, con lo que se realizará una lectura de los identificadores durante el proceso de inspección para mejorar la trazabilidad de las reses.