Bloqueo a la GN deja 5 lesionados, 2 son civiles

UN MANDO de la Guardia Nacional (GN) resultó herido con un machete, dos elementos fueron golpeados y otros dos civiles resultaron con heridas “leves”, fue el saldo del bloqueo que pobladores realizaron en los municipios guerrerenses de Quechultenango y Mochitlán, región donde opera la organización criminal de Los Ardillos.

El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, detalló que el hecho comenzó alrededor de las 10:00 horas del jueves, cuando un equipo conformado por autoridades estatales y federales patrullaba para ingresar a Quechultenango, rumbo a una base de operaciones con la que cuentan desde hace cuatro años.

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No obstante, su paso fue impedido por 60 pobladores que, a pesar de no llevar armas, portaban piedras, machetes y palos para frenar el ingreso a la base militar, la cual también fue rodeada por otras 80 personas.

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Derivado de este hecho, personal que se encontraba en la base de operaciones de Mochitlán, que se dirigía a Quechultenango para apoyar, también fue bloqueado por una cantidad mayor de personas con las que sí hubo una confrontación, en la que tres elementos y dos civiles resultaron lesionados.

“Resulta herido el comandante que llevaba el mando, le dieron un machetazo en la mano, un teniente coronel; está bien. Y golpean también a un sargento y a un soldado, nada grave. Y por parte de los civiles, fueron dos elementos civiles con heridas leves”, dijo.

Además, Trevilla Trejo aseguró que esta situación no duró más de una hora y que los uniformados se apegaron a lo que ordena la Ley Nacional del Uso Racional de la Fuerza.

“A las 11:00 de la mañana terminó todo, es decir, duró una hora prácticamente este problema y todo volvió a la normalidad. En todo momento se respetaron los derechos humanos, se aplicó la Ley Nacional del Uso Racional de la Fuerza. Y pues eso es lo que tenemos”, señaló.