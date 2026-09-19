Bloqueo a la GN deja 5 lesionados, 2 son civiles

UN MANDO de la Guardia Nacional (GN) resultó herido con un machete, dos elementos fueron golpeados y otros dos civiles resultaron con heridas “leves”, fue el saldo del bloqueo que pobladores realizaron en los municipios guerrerenses de Quechultenango y Mochitlán, región donde opera la organización criminal de Los Ardillos.
El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, detalló que el hecho comenzó alrededor de las 10:00 horas del jueves, cuando un equipo conformado por autoridades estatales y federales patrullaba para ingresar a Quechultenango, rumbo a una base de operaciones con la que cuentan desde hace cuatro años.
- El Tip: Las redes sociales mostraron camiones de carga atravesados en la carretera Mochitlán-Quechultenango.
No obstante, su paso fue impedido por 60 pobladores que, a pesar de no llevar armas, portaban piedras, machetes y palos para frenar el ingreso a la base militar, la cual también fue rodeada por otras 80 personas.
Oposición pide rediseñar la estrategia en Morelos
Derivado de este hecho, personal que se encontraba en la base de operaciones de Mochitlán, que se dirigía a Quechultenango para apoyar, también fue bloqueado por una cantidad mayor de personas con las que sí hubo una confrontación, en la que tres elementos y dos civiles resultaron lesionados.
“Resulta herido el comandante que llevaba el mando, le dieron un machetazo en la mano, un teniente coronel; está bien. Y golpean también a un sargento y a un soldado, nada grave. Y por parte de los civiles, fueron dos elementos civiles con heridas leves”, dijo.
Además, Trevilla Trejo aseguró que esta situación no duró más de una hora y que los uniformados se apegaron a lo que ordena la Ley Nacional del Uso Racional de la Fuerza.
“A las 11:00 de la mañana terminó todo, es decir, duró una hora prácticamente este problema y todo volvió a la normalidad. En todo momento se respetaron los derechos humanos, se aplicó la Ley Nacional del Uso Racional de la Fuerza. Y pues eso es lo que tenemos”, señaló.