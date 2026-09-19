Está en retiro y su labor es honoraria, aclara la Semar

La Secretaría de Marina Armada de México (Semar) aclaró el estatus jurídico y laboral del almirante José Rafael Ojeda Durán, al precisar que el exfuncionario se encuentra formalmente en situación de retiro y no ejerce funciones en activo en la institución.

La dependencia detalló que, conforme al Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 1988, todos los exsecretarios fungen como asesores debido a la trayectoria acumulada durante su carrera militar. No obstante, la institución remarcó que esta función “es de carácter honorario y no implica una remuneración adicional por concepto de asesoría”.

5 décadas, al menos, la trayectoria del almirante en la Armada

Al abordar el aspecto financiero del exsecretario, la Semar puntualizó que “la percepción económica que recibe corresponde a su jerarquía de almirantes, conforme a los tabuladores autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.

La dependencia fue enfática al señalar el origen de los recursos presupuestales, al especificar que la situación económica del exsecretario “deriva del régimen jurídico aplicable a quienes han ocupado la titularidad de la Secretaría de Marina y no de una contratación, nombramiento o remuneración adicional otorgada por la actual administración”.

La institución concluyó que, para efectos estrictamente administrativos, el jefe naval “funge como asesor honorario del alto mando de la Secretaría de Marina”, en apego al marco normativo vigente desde 1988 y percibe únicamente los ingresos normados para su rango militar en retiro.