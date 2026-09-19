Nadie puede decidir por México, dice Presidenta

En el contexto de las insistentes intenciones del gobierno estadounidense por intervenir en territorio mexicano, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que en México sólo decide su población y nadie más puede tomar determinaciones.

Al exponer parte de su Segundo Informe de Gobierno desde Celaya, Guanajuato, la mandataria federal hizo hincapié en su mensaje por la defensa de la soberanía nacional y las diversas batallas que se han librado para alcanzar la independencia frente a todos los países que buscaron apropiarse del territorio nacional en el pasado.

El Tip: En Querétaro, la Presidenta dio a conocer la conclusión de la Central de Ciclo Combinado El Sauz II con un presupuesto de 292 millones de dólares en infraestructura.

“Y a la fecha el pueblo de México sigue diciendo que viva la independencia y la soberanía nacional. Nadie decide por nosotros, nadie. Eso hay que recordarlo siempre, porque se ha derramado mucha sangre, ha habido muchos mártires para que México, sea México, y ahí hay unidad de las y los mexicanos. México lo deciden los mexicanos, nadie más decide por nosotros”, sostuvo.

Además, afirmó que los problemas que se atraviesan se admiten, pero que ésta es una situación que enfrentan también otras naciones y que cada quien las resuelve: “Que tenemos problemas, sí, tenemos problemas. Nadie dice que no. Todos los países tienen problemas, todos. Pero aquí los problemas los resolvemos los mexicanos. Eso se llama independencia y soberanía nacional. ¡Que viva la independencia de México!”.

También subrayó que la soberanía representa la libertad y consideró que no se puede alcanzar si no hay bienestar para la población: “Independencia, soberanía, libertad, democracia, también llevan una palabra a un lado, esa palabra es ‘bienestar’. No puede haber libertad si no hay bienestar en el pueblo de México, todos tenemos derecho, todos los mexicanos, a la educación gratuita: desde la primaria hasta la universidad y que la educación pública sea la mejor de todas las educaciones. A eso tiene derecho el pueblo de México. Todos tenemos derecho al acceso a la salud, y la salud pública debe ser la mejor de todas. Por eso trabajamos todos los días para una mejor atención a la salud. También es derecho del pueblo de México ya la Pensión Universal para Adultos Mayores”.

En el balance de los apoyos destinados a la entidad, mencionó que en total 1.8 millones de guanajuatenses de todas las edades reciben un programa del Bienestar, para lo cual se ha destinado en inversión superior a los 39 mil millones de pesos.

En Guanajuato 660 mil 346 personas de más de 65 años reciben la pensión para Adultos Mayores, 66 mil 185 beneficiarios reciben la pensión para Personas con Discapacidad, 13 mil de Jóvenes Construyendo el Futuro, 194 mil 363 la beca Benito Juárez en preparatoria, 260 mil 987 la beca Rita Cetina en secundaria y 362 mil 933 en su modalidad de uniformes y útiles para primaria.

Al continuar su gira nacional en Querétaro, anunció que el tren que conectará a la entidad con la Ciudad de México estará listo en el segundo semestre del próximo año, según sus estimaciones.

Para concluir su agenda, se trasladó al Estado de México donde informó que con el apoyo del gobierno estatal se taparán todos los baches de la entidad, que es una de las mayores demandas de los mexiquenses a quienes informó sobre el programa nacional de vivienda, en la entidad, que pretende construir cien mil casas para trabajadores que perciban menos de dos salarios mínimos .

También dijo que regresará a la entidad para supervisar el inicio de operaciones de 905 consultorios del IMSS Bienestar que se desplegarán en todo el estado y que serán completamente gratuitos, y supervisará que cuenten con los medicamentos correspondientes y ofreció ampliar la infraestructura educativa para nivel básico y media superior.

Resaltan cooperación a pesar de diferencias

| Por Yulia Bonilla |

La Presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, destacaron la coordinación entre los gobiernos federal y estatal, pese a pertenecer a fuerzas políticas distintas.

En su conferencia viernes, realizada desde el municipio de Irapuato, la mandataria federal subrayó que la cooperación ha permitido avanzar en proyectos para impulsar acciones de seguridad, infraestructura, educación y otros rubros.

“Realmente ha sido una excelente coordinación. Ustedes saben que venimos de dos partidos políticos distintos, pero eso no impide que hayamos tenido coordinación en absolutamente todo. No solamente en seguridad, sino en educación, en infraestructura y en el proyecto de agua para Guanajuato. En todo hemos tenido excelente coordinación. Y yo agradezco mucho a Libia por este trabajo conjunto que hemos realizado”, expresó.

3 entidades visitó la Presidenta este viernes en su gira

Sheinbaum Pardo remarcó que durante los últimos dos años se establecieron acuerdos para trabajar al mismo tiempo y mejorar la condición que durante mucho tiempo mantuvo a la entidad con los indicadores de violencia más elevados.

“Nos pusimos de acuerdo con la gobernadora y dijimos: ‘tenemos que entrarle al tema de la seguridad juntas’. Guanajuato, en 2024, era el estado que más homicidios dolosos tenía; pero, además, se había mantenido en 12, 13 homicidios diarios por varios meses, años quizá. Entonces, esta reducción es muy significativa, y tiene que ver con el trabajo conjunto”, dijo.

Muñoz Ledo sostuvo que desde que asumió el cargo encontró disposición y apertura por parte de la mandataria federal y esto es muestra de que se pueden dar resultados cuando se ignoran las diferencias políticas y hay coordinación para atender lo que importa.